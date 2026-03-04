Quello del portiere sarebbe un dossier già aperto alla Juventus e su cui il club bianconero vorrebbe lavorare anche nella prossima estate, quando aprirà ufficialmente il calciomercato. Tantissimi i nomi sul tavolo dell'amministratore delegato Damien Comolli, fra cui comparirebbe anche quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham dato in uscita a giugno dal club londinese. Una notizia che però, al giornalista Luca Momblano non risulta essere veritiera.

Juventus, Momblano: 'Vicario? Il club non si è fatto vivo per lui che non è neanche nella top 5 dei portieri osservati'

Momblano, nel suo ultimo intervento ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus ha quindi rivelato: "Sono stato molto, molto sorpreso dall'articolo di un noto quotidiano uscito nella giornata di oggi. Perché da quello che si può leggere, posizionato Vicario come una prima scelta del club bianconero, quasi in pole position per la prossima estate. Io ho rimandi totalmente contrari: da quello che mi risulta, e non ho avuto abboccamenti soltanto dalla Juventus ma anche da chi gestisce il profilo del portiere, è che il club bianconero non si è mai fatto vivo per l'attuale estremo difensore del Tottenham".

Momblano ha poi concluso il suo intervento sottolineando: "Inoltre lo stesso Vicario non ha mai saputo nulla in merito a un possibile interesse da parte della vecchia signora. Per tutta questa serie di motivazioni sono rimasto stupito da quanto ho letto oggi, perché io Vicario non solo non lo metto nei top 5 dei portieri seguiti per giugno, ma non lo metto neanche nella top 7".

Juventus, Alisson Becker o Meret due profili che piacerebbero ai bianconeri per il ruolo di portiere titolare

Seguendo le parole di Momblano, la Juventus non avrebbe quindi intenzione di puntare su Vicario, portiere che piacerebbe molto all'Interi di Cristian Chivu. Ecco perché il club bianconero potrebbe essere accostato ad altri profili come quello di Alisson Becker, estremo difensore dato in uscita dal Liverpool nella prossima estate o Alex Meret, portiere che per infortuni e gerarchie, avrebbe perso il posto al Napoli ai danni di Milinkovic Savic.