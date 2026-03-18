Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di quelle che sarebbero le richieste di Luciano Spalletti per la prossima stagione: "C'è una lista non tanto segreta e blindata di calciatori che il tecnico toscano ha chiesto di confermare. Kalulu è uno dei più richiesti sul mercato ma per Spalletti è imprescindibile. Kelly ha avuto una buona riuscita, piace molto a Spalletti e anche se ha degli estimatori in Premier League per l'allenatore è imprescindibile, cosi come Bremer. Attenzione alle evoluzioni su Cambiaso perché potrebbero arrivare delle proposte mentre a centrocampo Thuram è uno dei più richiesti, ma non si muoverà.

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Pedullà: 'Koopmeiners piace a Spalletti ma può partire se qualcuno offre una bella cifra'

Ancora Pedullà: "Koopmeiners piace molto a Spalletti che lo apprezza per l'intelligenza, per il suo piede e per la sua personalità, che qualche volta dovrebbe essere un po' più spiccata. In tutto questo però, se dovesse esserci qualcuno in grado di offrire la luna per l'olandese, alla Juventus valuterebbero una sua uscita. Un discorso che credo valga anche per Zhegrova, sul quale però non è stata ancora presa una decisione definitiva. Ovviamente il rinnovo di Yildiz ha certificato la centralità nel progetto Juve del turco e presto dovrebbe toccare a a Vlahovic. Jonathan David non sarebbe un grande problema se decidessero di cederlo perché sarebbe una plusvalenza essendo arrivata a zero.

Il vero grande problema è Openda perché dovranno riscattarlo e dovranno cercare una formula indolore per cercare di rimediare a un'operazione che non ha dato grandi riscontri. Però nella testa di Spalletti c'è la situazione giusta per poter andare su uno uno zoccolo duro di 6-7 intoccabili".

Cosa serve alla Juve

Pedullà ha concluso dicendo:" Cosa cercherà la Juve? Il portiere serve forte e serve sulle fasce qualcosa probabilmente a destra. A centrocampo sono stati fatti 1000 nomi, ma bisogna affondare concretamente e andare in Champions oppure no, incidere in quelle che sono le scelte di chi è stato timidamente cercato in queste settimane dalla Juventus. Quindi questo mettiamocelo bene in testa".