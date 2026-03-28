Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di quello che dovrebbero fare in sede di calciomercato alcuni dei big club italiani ha detto: "Fossi nella Juventus e mi arrivasse un'offerta da 50 milioni di euro per Cambiaso la accetterei. Chiaramente cercherei di risolvere il problema del portiere, cederei Gatti e andrei a prendere un terzino destro, un centrocampista e un attaccante, stop. Taglierei qualche pedina, come ad esempio Koopmeiners in caso di maxi offerta, tratterrei a tutti i costi Kalulu, che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi e ascolterei le sirene provenienti dall'Inghilterra, se fossero reali, di Liverpool e Manchester United per Francisco Conceicao".

Cambiaso e la corte delle big europee

Scendendo nello specifico di quanto riferito da Pedullà su Cambiaso, l'esterno italiano potrebbe scatenare una vera e propria asta di calciomercato internazionale in estate. Dietro al calciatore classe 2000 infatti ci sarebbero diverse società blasonate, prima su tutte il Barcellona, storico club spagnolo alla ricerca di un esterno polivalente.

Roma, Pedullà: 'Koné il possibile sacrificato speciale, prenderei 2 mediani forti e 4 attaccanti'

Pedullà si è poi spostato in casa Roma: "In casa giallorossa cambierei quasi tutti: lascerei andare quelli che sono in procinto di liberarsi a parametro 0 e farei una cessione eccellente, che pare proprio dovranno fare in estate.

L'indiziato principale per questo dovrebbe essere Manu Koné, ancora una volta accostato all'Inter ma aspetterei prima di darlo già ai nerazzurri. Cercherei più di resistere alle chiamate per Ndicka e soprattutto per Svilar, perché credo che il portiere abbia regalato diversi punti alla Roma in questa stagione. In attacco poi terrei soltanto Malen e Soulé, cercando anche una soluzione per Dovbyk e rinviando al mittente tutti i vari Ferguson, Zaragoza e compagnia bella. Farei chiarezza per profili come Dybala ed El Sharaawy mentre per quanto riguarda gli acquisti, prenderei due centrocampisti forti e 4 attaccanti, fra prime punte ed esterni. Ovviamente in tutto questo sarà fondamentale chiarire i rapporti fra Gasperini e il suo dirigenziale composto da Massara e Ranieri".