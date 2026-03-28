La Juventus programma il futuro e alza l’asticella. L’idea è chiara: non basta consolidare la corsa Champions, serve costruire una rosa in grado di lottare davvero per il titolo. È in questa direzione che si muove il piano tecnico di Luciano Spalletti, deciso a dare continuità al progetto ma anche a intervenire con forza sul mercato.

Spalletti e la richiesta di ripartire da fondamenta solide

Il punto di partenza non è una rivoluzione totale, bensì una base solida da proteggere e valorizzare. In cima alla lista degli intoccabili ci sarebbero Kenan Yildiz e Gleison Bremer, considerati i due pilastri attorno ai quali modellare la Juventus del futuro.

Il primo rappresenta talento, fantasia e prospettiva, il secondo leadership, esperienza e affidabilità difensiva.

Attorno a questo nucleo, però, Spalletti avrebbe indicato la necessità di sei innesti mirati per alzare il livello complessivo della squadra. L’obiettivo è dare profondità alla rosa, aumentare le soluzioni in ogni reparto e consegnare all’allenatore una Juventus più completa, più equilibrata e più pronta per competere ai vertici.

Due difensori, un attaccante e 3 centrocampisti, ecco le richieste di Spalletti

In difesa la richiesta riguarderebbe due rinforzi. Profili affidabili, utili ad allungare le rotazioni, possibilmente sostenibili dal punto di vista economico. I nomi che emergono sono quelli di Marcos Senesi e Zeki Celik, due giocatori considerati funzionali per esperienza, duttilità e costi dell’operazione.

L’idea sarebbe quella di intervenire senza stravolgere il reparto, ma garantendo alternative credibili e immediate.

A centrocampo, invece, si concentrerebbe la parte più ambiziosa del piano. Spalletti vorrebbe qualità, intensità e personalità. Il sogno è Ederson, profilo ritenuto ideale per dare forza, dinamismo e inserimenti a una mediana che ha bisogno di aumentare il proprio peso specifico. Insieme a lui, la Juventus valuterebbe anche Leon Goretzka, nome di spessore internazionale, e Lorenzo Pellegrini, occasione tecnica di alto profilo per aggiungere qualità e soluzioni offensive tra le linee. È qui che il club intende compiere il salto di qualità più evidente.

In attacco, infine, resterebbe forte il gradimento per Randal Kolo Muani.

Il francese sarebbe il profilo individuato per completare il reparto offensivo con velocità, mobilità e imprevedibilità. Un bomber capace di muoversi su tutto il fronte, di attaccare la profondità e di offrire a Spalletti un’opzione diversa rispetto alle caratteristiche oggi presenti in rosa.