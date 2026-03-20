In casa Juventus torna d’attualità uno dei temi più caldi della stagione: il futuro di Luciano Spalletti. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico bianconero ha affrontato l’argomento nella consueta conferenza stampa, lasciando intravedere spiragli importanti su una possibile permanenza a Torino.

“Se la pausa nazionale può essere utile per sentirsi con la società? Sì, ci sono meno stress e c’è tutto il tempo necessario”, ha dichiarato Spalletti, aggiungendo poi un messaggio chiaro nei confronti della dirigenza: “Da parte mia c’è tutta la disponibilità, tutta, a sentire cosa la società vuole dirmi”.

Parole che segnano una svolta rispetto al passato recente, quando l’allenatore aveva preferito rimandare ogni discorso legato al futuro al termine della stagione. Un’apertura significativa, che arriva in un momento delicato ma cruciale per la programmazione bianconera.

Segnali di apertura dopo settimane di attesa

Le dichiarazioni di Spalletti rappresentano un cambio di atteggiamento evidente. Fino a poche settimane fa, il tecnico aveva mantenuto una linea prudente, evitando di esporsi e rimandando ogni decisione ai mesi estivi. Ora, invece, il dialogo con la società sembra essere diventato una priorità.

La pausa per le nazionali, come sottolineato dallo stesso allenatore, potrebbe offrire il contesto ideale per avviare un confronto sereno con la dirigenza, lontano dalle pressioni del calendario e dai risultati del campo.

Un momento utile per chiarire visioni, obiettivi e strategie future.

La Juventus, dal canto suo, è chiamata a definire il prima possibile la guida tecnica per la prossima stagione. La continuità rappresenterebbe una scelta logica, soprattutto alla luce del lavoro portato avanti finora da Spalletti, capace di dare identità e risultati alla squadra.

Un rinnovo breve per tutelare entrambe le parti

Nonostante l’apertura, l’idea di Spalletti sembrerebbe orientata verso un rinnovo di breve durata. Secondo le indiscrezioni, il tecnico sarebbe disposto a prolungare il proprio contratto per un solo anno, con eventuale opzione per una seconda stagione.

Una soluzione che permetterebbe di mantenere una certa flessibilità, evitando vincoli troppo lunghi e lasciando spazio a eventuali valutazioni future.

Una scelta che tutela entrambe le parti: da un lato la Juventus, che potrebbe continuare il proprio progetto senza stravolgimenti, dall’altro lo stesso Spalletti, libero di valutare nel tempo la compatibilità tra le proprie ambizioni e quelle del club.