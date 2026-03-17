La Juventus e Luciano Spalletti sarebbero davvero vicini a firmare un contratto che li legherà insieme per i prossimi anni. L'opinionista Luca Gramellini sul proprio canale Youtube è dunque sceso nel dettaglio di quello che dovrebbe essere l'accordo fra le parti: "Al tavolo delle trattative la società bianconera ha sottoposto un contratto biennale al tecnico toscano, il quale ha accettato la proposta di un anno più opzione per il secondo.

Le cifre che il tecnico dovrebbe percepire sarebbero attorno ai 6 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2027 e conseguente opzione per il 28"

Gramellini scende nei dettagli: 'Spalletti vuole fare un anno più opzione per capire le ambizioni del club'

Gramellini ha poi spiegato: "Perché un contratto solo di due anni? Beh, il tecnico vuole andarci con i piedi di piombo. Spalletti infatti è contento di quello che si sta verificando sotto la guida alla Juventus ed è contento dell'ambiente lavorativo nel quale si è ritrovato. Al tempo stesso, la situazione del club piemontese non è semplice e lo stesso Spalletti vuole capire che margini di manovra ci sono per un progetto ambizioso. Questo non perché manchi la volontà della società ti cercare di assecondare le volontà del tecnico quanto per la situazione economica e di bilancio che vive la vecchia signora.

Quindi sarà un anno più opzione per il secondo e parliamo di un accordo che è praticamente definitivo, si attende soltanto l'ufficialità".

Quando potrebbe arrivare l'annuncio del matrimonio fra Juventus e Spalletti

Gramellini ha infine concluso il suo video rivelando quando Juventus e Spalletti potrebbero annunciare il loro sposalizio: "L'ufficialità dell'accordo sarebbe davvero vicina e c'è chi sostiene che addirittura la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per avere l'annuncio. Una cosa che mi rende felice, perché si da continuità a una base solida. Sarà necessario in estate dare al tecnico dei nomi con caratteristiche da lui indicate e sarebbe addirittura meglio se il club prendesse proprio i calciatori che il toscano gli segnalerà. La mission è uscire da questo limbo in cui vive la società bianconera e naturalmente molto sposterà se la squadra dovesse o meno centrare la Champions".