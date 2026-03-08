La Juventus continua a guardare al futuro mentre si gode il presente. Il netto successo per 4-0 contro il Pisa ha dato indicazioni importanti anche in chiave mercato, perché tra i protagonisti della serata c’è stato Jeremie Boga. L’esterno ivoriano ha messo il sigillo finale sulla gara con la rete del quarto gol, confermando le ottime sensazioni che aveva già lasciato nelle precedenti apparizioni. Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera starebbe già valutando seriamente la possibilità di trattenerlo anche nelle prossime stagioni. Parallelamente, però, resta da monitorare anche la situazione di Nico Gonzalez, il cui futuro appare molto più incerto.

L’argentino, infatti, è ancora lontano dal raggiungere la soglia di presenze necessarie per far scattare il riscatto automatico da parte dell’Atletico Madrid e il suo destino potrebbe tornare a intrecciarsi con quello della Juventus al termine della stagione.

Il possibile riscatto di Boga e il nodo Nico Gonzalez

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, la Juventus starebbe seriamente pensando di esercitare l’opzione per riscattare Jeremie Boga dal Nizza. L’accordo tra le parti prevede una cifra di circa 4,8 milioni di euro, una somma considerata accessibile per un giocatore che ha già dimostrato di poter dare un contributo importante alla squadra. In caso di permanenza, l’ivoriano firmerebbe un contratto fino al 2029, entrando così stabilmente nel progetto tecnico bianconero.

L’impatto dell’ex Sassuolo e Atalanta è stato infatti molto positivo. Boga ha portato imprevedibilità, qualità nell’uno contro uno e una capacità di creare superiorità numerica che in alcune fasi della stagione era mancata alla Juventus. Per questo motivo, nelle valutazioni della dirigenza, l’ipotesi di attivare il diritto di riscatto a giugno appare sempre più concreta.

Diversa, invece, la situazione che riguarda Nico Gonzalez. L’argentino, attualmente all’Atletico Madrid, non ha ancora raggiunto il numero di presenze necessario per far scattare l’obbligo di riscatto. La clausola prevista nell’accordo, infatti, richiede che il giocatore disputi almeno il 60% delle partite stagionali in Liga.

Senza questo traguardo, l’operazione da circa 45 milioni di euro difficilmente verrà completata dal club spagnolo.

Se questa condizione non dovesse essere soddisfatta, Nico Gonzalez potrebbe fare ritorno alla Juventus la prossima estate. A quel punto la società bianconera dovrà valutare il da farsi: inserirlo nel progetto tecnico oppure trovargli una nuova sistemazione sul mercato.

Boga verso una chance dal primo minuto contro l’Udinese

Nel frattempo, Jeremie Boga potrebbe ritagliarsi uno spazio importante già nelle prossime partite. Dopo la rete segnata contro il Pisa, l’ivoriano ha guadagnato ulteriori punti nelle gerarchie di Luciano Spalletti e potrebbe addirittura partire titolare nella prossima sfida di campionato contro l’Udinese.

La Juventus, infatti, sta ancora cercando le migliori soluzioni offensive. David continua a faticare ad esprimersi con continuità e lo staff tecnico starebbe valutando alcune alternative tattiche. Una delle ipotesi più concrete potrebbe essere quella di vedere Kenan Yildiz impiegato nel ruolo di falso nove, con Boga pronto ad agire alle sue spalle o sugli esterni per sfruttare la sua velocità e la sua capacità di saltare l’uomo.

Contro l’Udinese tornerà inoltre a disposizione Dusan Vlahovic, che però difficilmente partirà dal primo minuto. L’attaccante serbo dovrebbe iniziare dalla panchina e avere a disposizione uno spezzone di gara di circa dieci o quindici minuti, utile per ritrovare ritmo dopo i recenti problemi fisici.

In questo scenario, dunque, Boga potrebbe avere un’occasione preziosa per confermare quanto di buono fatto vedere contro il Pisa. Una prestazione convincente potrebbe rafforzare ulteriormente la sua candidatura per il riscatto e consolidare il suo ruolo all’interno della Juventus del futuro.