Il nome di Andrea Cambiaso entra con forza tra quelli monitorati dal Barcellona in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club blaugrana, alla ricerca di rinforzi sulle corsie laterali, avrebbe individuato nel terzino della Juventus uno dei profili più interessanti per qualità e duttilità tattica.
Al momento non risulta alcuna offerta ufficiale, ma il gradimento nei confronti del classe 2000 sarebbe concreto. Anche l’allenatore Hansi Flick apprezzerebbe le caratteristiche del giocatore, capace di adattarsi a più ruoli lungo la fascia.
La dirigenza catalana starebbe dunque proseguendo il monitoraggio, valutando tempi e modalità di un eventuale affondo.
Dal canto suo, la Juventus non considera Cambiaso tra i giocatori sacrificabili. L'esterno è legato al club da un contratto fino al 2029 e rappresenta uno dei punti fermi della rosa. Tuttavia, come spesso accade nel mercato, molto dipenderà dall’entità delle eventuali proposte: solo un’offerta particolarmente elevata potrebbe portare il club bianconero a prendere in considerazione una cessione.
Interesse dei top club per Cambiaso
Dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, l’allenatore ha mostrato grande fiducia nei suoi confronti.
I numeri confermano il rendimento del giocatore, autore di 3 gol e 4 assist nelle 39 presenze stagionali con la maglia bianconera.
Prestazioni che non sono passate inosservate anche a livello internazionale, attirando l’attenzione di diversi club europei. Già nel gennaio 2025 il Manchester City aveva mostrato interesse per il terzino, senza però arrivare alla concretizzazione dell’operazione.
Ora è il Barcellona a valutare il profilo del giocatore. La Juventus attribuisce a Cambiaso un valore superiore ai 50 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe la base per eventuali trattative. Offerte inferiori difficilmente verrebbero prese in considerazione, anche nell’ipotesi di inserire contropartite tecniche.
Attesa per i sviluppi futuro del mercato della Juventus
La situazione resta dunque in evoluzione e molto dipenderà dalle strategie del Barcellona nei prossimi mesi.
Il club spagnolo non ha ancora mosso passi ufficiali, ma continua a osservare con attenzione il mercato italiano, dove oltre a Cambiaso viene seguito anche Alessandro Bastoni dell’Inter.
Per la Juventus, la priorità resta quella di mantenere i propri elementi chiave, soprattutto in un contesto di crescita tecnica e progettuale. Tuttavia, di fronte a offerte rilevanti, il club potrebbe trovarsi a valutare scenari diversi.
Il futuro di Andrea Cambiaso si giocherà quindi nelle prossime settimane, quando il mercato inizierà a entrare nel vivo. L’interesse del Barcellona rappresenta un segnale importante per il valore raggiunto dal giocatore, ma al momento non si registrano sviluppi concreti.
La posizione della Juventus appare chiara: il terzino non è in vendita, ma resta aperta la possibilità di valutare eventuali proposte di alto livello. Saranno le mosse del club catalano a chiarire se l’interesse si trasformerà in una trattativa concreta o resterà soltanto un’ipotesi di mercato.