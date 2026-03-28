La Juventus guarda al futuro con rinnovata fiducia e una guida tecnica sempre più centrale nel progetto. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti prima di Pasqua firmerà il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Il tecnico di Certaldo gode della piena fiducia di John Elkann, che ha elogiato il suo operato nella lettera agli azionisti di Exor. Spalletti la prossima settimana si legherà ancora di più al club bianconero e si va verso un biennale, non come si pensava inizialmente a un accordo annuale più opzione. Il legame tra le parti è solido e, soprattutto, si sta già iniziando a programmare il prossimo mercato.

L’allenatore ha le idee chiare e sa cosa serve alla squadra per tornare a competere ad alti livelli. Tuttavia, prima di pensare al futuro, l’obiettivo resta quello di chiudere al meglio la stagione in corso, provando a conquistare il quarto posto.

Fiducia totale e programmazione condivisa

La fiducia della proprietà rappresenta un elemento chiave per costruire un ciclo vincente, e nel caso di Spalletti questo aspetto appare evidente. Le parole di Elkann certificano la volontà della Juventus di dare continuità al progetto tecnico, evitando cambiamenti drastici e puntando invece su stabilità e crescita progressiva. Il rinnovo fino al 2028 non è solo un segnale di stima, ma anche una dichiarazione d’intenti: la società vuole costruire una squadra competitiva nel medio-lungo periodo, affidandosi a un allenatore esperto e capace di valorizzare la rosa.

In quest’ottica, si inserisce anche la pianificazione del mercato estivo. Spalletti è già al lavoro insieme alla dirigenza per individuare i profili giusti da inserire in squadra, con l’obiettivo di colmare le lacune emerse durante la stagione. La Juventus vuole tornare protagonista sia in Italia che in Europa e, per farlo, serviranno innesti mirati e funzionali al sistema di gioco dell’allenatore. Il dialogo tra tecnico e società è continuo e costruttivo, segno di una sintonia che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del club.

Lavoro alla Continassa senza i nazionali

Nel frattempo, però, l’attenzione resta focalizzata sul presente. Durante la sosta per le nazionali, Spalletti ha continuato a lavorare con il gruppo rimasto alla Continassa, preparando nel dettaglio la sfida contro il Genoa.

L’assenza di molti giocatori impegnati con le rispettive selezioni non ha fermato il tecnico, che ha sfruttato questi giorni per concentrarsi su aspetti specifici e migliorare la condizione di chi è rimasto a Torino.

In particolare, Spalletti si è soffermato su esercitazioni mirate e ha seguito da vicino i suoi attaccanti, arrivando anche a partecipare attivamente a una seduta di tiri. Tra i più apprezzati c’è stato Dusan Vlahovic, che sta lavorando con grande determinazione per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. Il bomber serbo vuole riconquistare una maglia da titolare e sta mettendo in campo il massimo impegno per convincere l’allenatore.

Il lavoro svolto in questi giorni potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare al meglio il finale di stagione.

La Juventus sa di non poter sbagliare e Spalletti, forte della fiducia della società e del gruppo, è determinato a guidare i bianconeri verso l’obiettivo minimo del quarto posto, tenendo allo stesso tempo lo sguardo rivolto a un futuro che si preannuncia sempre più solido e ambizioso.