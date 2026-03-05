La Juventus ha iniziato a muoversi con decisione sul fronte dei rinnovi e uno dei dossier più importanti riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Il club bianconero, infatti, ha già avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante serbo per discutere il prolungamento del contratto. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, alla Continassa c’è grande fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo: “Quello che filtra è che la Juventus è davvero molto ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic”.

Un segnale chiaro di come la società consideri il numero 9 uno dei pilastri su cui costruire il futuro della squadra guidata da Luciano Spalletti

La situazione del rinnovo

Il confronto tra la Juventus e l’agente di Vlahovic rappresenta un passaggio importante per definire il futuro dell’attaccante serbo. Il contratto dell’ex Fiorentina è in scadenza a giugno e la dirigenza bianconera vuole evitare qualsiasi rischio legato a una possibile partenza a parametro zero. Per questo motivo il club si è mosso con anticipo, avviando un dialogo diretto con il procuratore del giocatore.

Sempre Matteo Moretto ha spiegato quale potrebbe essere la richiesta economica del centravanti per prolungare la sua permanenza a Torino: “A me parlano comunque di un ingaggio anche tra i 6 e i 7 milioni di euro netti a stagione.

Adesso vediamo poi quale sarà l’offerta finale della Juventus”. Le cifre, dunque, sembrano essere già piuttosto definite, anche se sarà necessario capire quale proposta concreta presenterà la società bianconera nei prossimi incontri.

La volontà della Juventus appare comunque chiara: su indicazione di Luciano Spalletti il club vuole continuare a puntare su Vlahovic come punto di riferimento dell’attacco. L’allenatore bianconero considera il serbo un elemento centrale nel suo progetto tecnico e ritiene che possa ancora crescere molto all’interno del sistema di gioco della squadra.

Le condizioni fisiche di Vlahovic

Mentre il tema del rinnovo continua a essere al centro delle discussioni, Vlahovic sta lavorando anche per tornare al meglio della condizione fisica.

Negli ultimi giorni l’attaccante ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo, un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni della Juventus.

Il centravanti serbo spera infatti di poter essere convocato per la partita contro il Pisa, anche se lo staff tecnico vuole procedere con la massima cautela. Nelle prossime ore Vlahovic sosterrà un test importante sul campo che servirà a valutare le sue reali condizioni. Solo dopo questo provino Luciano Spalletti prenderà una decisione definitiva sulla sua eventuale presenza tra i convocati.

In ogni caso, all’interno dell’ambiente bianconero c’è fiducia sui tempi di recupero dell’attaccante. Anche qualora non dovesse essere rischiato contro il Pisa, l’obiettivo è averlo pienamente a disposizione per il match del 14 marzo contro l’Udinese.

Una partita che potrebbe rappresentare il vero ritorno in campo del numero 9 juventino.

La Juventus, quindi, guarda con attenzione sia al presente sia al futuro di Vlahovic. Da un lato c’è la necessità di recuperarlo al meglio dal punto di vista fisico, dall’altro la volontà di blindarlo con un nuovo contratto. Due questioni diverse ma strettamente collegate, che nelle prossime settimane potrebbero trovare una soluzione definitiva.