La Juventus e Dusan Vlahovic sono tornati a dialogare in maniera concreta per il futuro. La scorsa settimana c’è stato un primo confronto tra il club bianconero e l’entourage dell’attaccante serbo, un incontro che ha aperto alla possibilità di proseguire il rapporto anche oltre la scadenza attuale. Un segnale importante, che testimonia la volontà delle parti di trovare una soluzione condivisa. Adesso, però, la trattativa entra nel vivo: secondo quanto rivelato da Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un nuovo faccia a faccia tra la dirigenza della Juventus e l’entourage del numero nove bianconero.

A Torino è arrivato anche Milos, padre di Vlahovic, che avrà un ruolo diretto nei colloqui con il club. La sua presenza nel capoluogo piemontese è un indizio chiaro della volontà di approfondire la trattativa e capire se ci sono i margini per arrivare a un accordo definitivo. La Juventus ha già fatto sapere quali sono i paletti economici dell’operazione e adesso si cercherà di costruire un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti.

La trattativa per il rinnovo di Vlahovic

Nel primo incontro tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic è arrivata un’apertura significativa alla possibilità di continuare insieme. Tuttavia, la questione economica resta il nodo principale da sciogliere. Il club bianconero ha già chiarito quale sarà il limite massimo per l’ingaggio del centravanti serbo: non si andrà oltre i 7 milioni di euro, cifra che rappresenta il tetto fissato anche per altri giocatori della rosa, come Kenan Yildiz.

Proprio su questo punto si concentreranno le discussioni con Milos Vlahovic. L’idea della Juventus è quella di mantenere una struttura salariale sostenibile, senza eccezioni troppo pesanti. Per questo motivo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di lavorare su una parte variabile dell’ingaggio, inserendo bonus legati alle prestazioni individuali e ai risultati della squadra. In questo modo il club potrebbe restare entro i limiti prefissati, mentre il giocatore avrebbe comunque la possibilità di aumentare sensibilmente i propri guadagni.

La presenza del padre dell’attaccante a Torino rappresenta quindi un passaggio importante della trattativa. I prossimi colloqui serviranno a capire se esistono le condizioni per arrivare a una fumata bianca.

Alla Continassa c’è la volontà di proseguire con Vlahovic, considerato un uomo fondamentale da Spalletti che sarebbe bene felice di tenerlo. Anche perché l’attaccante continua ad avere estimatori in Europa e la Juventus preferirebbe evitare di trovarsi in una situazione complicata nei prossimi mesi.

La Juventus vuole blindare Spalletti

Parallelamente alla trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic, la Juventus sta lavorando anche su un altro fronte fondamentale: quello legato al futuro di Luciano Spalletti. Il club bianconero è soddisfatto del lavoro svolto dall’allenatore di Certaldo e vuole proseguire con lui anche nelle prossime stagioni.

I dialoghi tra le parti sono destinati a proseguire nelle prossime settimane, con l’obiettivo di definire un accordo che possa consolidare il progetto tecnico.

Spalletti, dal canto suo, sembra trovarsi molto bene alla guida della Juventus e starebbe già valutando di stabilirsi in maniera più stabile a Torino. Non a caso, secondo le indiscrezioni, il tecnico sarebbe alla ricerca di una casa nel capoluogo piemontese.

Un segnale che conferma come il legame tra l’allenatore e la società sia forte e destinato a proseguire. La Juventus vuole dare continuità al lavoro iniziato e ritiene Spalletti l’uomo giusto per guidare la squadra nel futuro. Per questo motivo, mentre si discute del rinnovo di Vlahovic, la dirigenza bianconera lavora anche per blindare il proprio allenatore e consolidare le basi del progetto tecnico.