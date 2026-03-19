La Juventus, in estate, cercherà un nuovo attaccante e il nome in cima alla lista resterebbe quello di Randal Kolo Muani. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha spiegato che il francese lascerà certamente il Tottenham: “KoloMuani ha già deciso di non restare in ogni caso al Tottenham, dove è in prestito dal Paris Saint-Germain, quindi rientrerà Parigi, cercherà una nuova soluzione”.

Il futuro dell’attaccante francese sembra dunque già scritto, almeno per quanto riguarda l’addio agli Spurs. Dopo una parentesi non del tutto convincente in Premier League, il classe 1998 farà ritorno al Paris Saint-Germain, ma solo di passaggio.

L’obiettivo è trovare una nuova sistemazione che possa garantirgli continuità e centralità nel progetto tecnico.

Il futuro di Kolo Muani e l’interesse della Juventus

In questo scenario si inserisce con forza la Juventus, da tempo alla ricerca di un profilo offensivo in grado di rinforzare il reparto avanzato. I bianconeri stanno valutando diverse opzioni, ma Kolo Muani rappresenta un’opportunità concreta anche per via dei rapporti migliorati con il PSG dopo le incomprensioni della scorsa estate. Inoltre, il gradimento del giocatore potrebbe rivelarsi un fattore decisivo nella riuscita dell’operazione.

Come rivelato ancora da Romano: “Da parte sua Randal Kolo Muani mantiene quello che era stato un desiderio già nell’ultima parte del mercato di gennaio, cioè la Juventus, tornerebbe volentieri e lo ha fatto sapere al club bianconero”.

Parole che confermano una volontà chiara da parte del calciatore, pronto a vestire la maglia bianconera qualora si presentasse l’occasione giusta.

La dirigenza juventina, quindi, ha già iniziato a muoversi sotto traccia, consapevole che il mercato degli attaccanti potrebbe offrire diverse opportunità. Tuttavia, avere dalla propria parte la volontà del giocatore rappresenta un vantaggio non da poco in trattative di questo tipo.

Il ritorno di Vlahovic si avvicina

Nel frattempo, sul fronte interno, cresce l’attesa per il rientro di Dusan Vlahovic, fermo nelle ultime settimane ma ormai vicino al ritorno in campo. I tifosi bianconeri non vedono l’ora di rivederlo protagonista all’Allianz Stadium, dove il serbo ha spesso fatto la differenza con le sue prestazioni.

L’attaccante sta lavorando intensamente per ritrovare la migliore condizione fisica e tutto lascia pensare che possa essere convocato per la prossima sfida contro il Sassuolo. Anche un impiego a gara in corso rappresenterebbe un segnale importante, sia per il giocatore che per la squadra, che ritroverebbe così un punto di riferimento fondamentale nel reparto offensivo.

L’allenatore Luciano Spalletti spera di riaverlo al massimo della forma il prima possibile, anche perché il calendario offrirà presto impegni decisivi. In questo senso, la pausa per le nazionali potrebbe rivelarsi determinante per consentire a Vlahovic di completare il recupero e tornare al top.

Il suo rientro, infatti, potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della Juventus, garantendo maggiore profondità e capacità realizzativa. In attesa delle mosse di mercato estive, il ritorno del numero 9 rappresenta già una notizia fondamentale per il presente della squadra bianconera.