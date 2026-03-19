La Juventus inizia a pianificare la prossima stagione e lo fa partendo dal reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il club bianconero starebbe valutando una soluzione che sa di ritorno al passato: costruire l’attacco attorno a Dusan Vlahovic e riportare a Torino Randal Kolo Muani.

Il serbo, il cui contratto è in scadenza, sarebbe vicino al rinnovo, segnale chiaro della volontà della società di puntare ancora su di lui come riferimento offensivo. Parallelamente, la dirigenza starebbe lavorando per riportare in bianconero Kolo Muani, già visto alla Continassa un anno fa in prestito per sei mesi.

Una scelta che, però, non convince tutti.

Un’idea che divide: il ritorno di Kolo Muani

L’ipotesi di rivedere insieme Vlahovic e Kolo Muani ha riacceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. Se da un lato il francese aveva lasciato buone sensazioni nella sua breve esperienza torinese, dall’altro la scelta di riproporre una coppia già “archiviata” in passato solleva più di qualche dubbio.

A esprimere perplessità è stato anche il giornalista Mirko Nicolino, che su X ha commentato senza mezzi termini: “Rispetto totale per Kolo Muani, ma davvero la prospettiva per l'anno prossimo è che la Juventus abbia di nuovo l'attacco di 2 anni prima e che aveva provato a cambiare perché non ritenuto all'altezza?

”.

Un interrogativo che riassume perfettamente le perplessità attorno a questa possibile strategia di mercato, evidenziando il rischio di un passo indietro piuttosto che di un’evoluzione del progetto tecnico.

I tifosi rispondono a Nicolino

Le parole di Nicolino hanno acceso la discussione sul web: "Ma perché le altre davanti chi hanno? Vlahovic - Kolo Muani. In seria A, sono un lusso che nessuno ha , tranne Inter e Napoli. Kolo Muani non è mai stato bocciato, anzi grazie a lui abbiamo raggiunto un 4° posto per miracolo e Vlahovic i suoi 14 - 15 gol li fa sempre" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La valutazione su solo Kolo Muani era economica, non tecnica, altrimenti il giocatore non sarebbe stato cercato anche a gennaio. La realtà ci dice che la Juve non può permettersi giocatori di più alto profilo e comunque KM rappresenta un upgrade a David e Openda".