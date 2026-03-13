La Juventus guarda al futuro con l’idea di dare continuità al progetto tecnico avviato negli ultimi mesi. L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: proseguire il percorso insieme a Luciano Spalletti. Proprio per questo, come rivelato da Tuttosport nel pomeriggio del 13 marzo, nelle prossime ore è previsto un nuovo summit tra la società e il tecnico di Certaldo per discutere del futuro e del possibile rinnovo. I contatti tra le parti sono costanti e quotidiani, ma un incontro diretto servirà a chiarire tutti gli aspetti legati alla programmazione della prossima stagione.

Spalletti, più che soffermarsi sull’aspetto economico del suo contratto, avrebbe posto l’accento su un altro tema: la necessità di avere garanzie tecniche sul mercato. L’allenatore vuole una squadra competitiva, costruita per lottare ai massimi livelli. La Juventus, dal canto suo, è pronta ad ascoltare le richieste del tecnico, anche se uno snodo fondamentale sarà la qualificazione alla prossima Champions League. L’eventuale accesso alla competizione europea garantirebbe risorse economiche importanti, permettendo al club di pianificare un mercato più ambizioso. L’intenzione comune resta comunque quella di arrivare rapidamente a un accordo, possibilmente prima della pausa per le nazionali o, al più tardi, proprio durante quello stop.

Le richieste di Spalletti e il confronto con la società

Il summit tra Spalletti e la dirigenza juventina rappresenta un passaggio fondamentale per definire il progetto sportivo dei prossimi anni.Il tecnico toscano ha dimostrato di credere nel lavoro avviato a Torino, ma allo stesso tempo vuole la certezza che il club sia disposto a sostenerlo con decisione. Le richieste principali riguardano soprattutto la costruzione della rosa: Spalletti desidera una squadra completa in ogni reparto, capace di reggere il doppio impegno tra campionato e coppe.

La qualificazione alla Champions League resta un fattore chiave anche per le strategie di mercato. L’ingresso nella massima competizione europea porterebbe introiti importanti, consentendo alla società di intervenire con maggiore forza sul mercato estivo.

È proprio su questo punto che allenatore e dirigenti stanno discutendo: costruire una Juventus ancora più competitiva, in grado di alzare l’asticella e tornare stabilmente tra le grandi d’Europa.

Nonostante questi aspetti ancora da definire, il clima tra le parti è positivo. L’idea condivisa è quella di proseguire insieme, dando stabilità a un progetto che negli ultimi mesi ha già mostrato segnali di crescita molto evidenti.

L’impatto di Spalletti sulla crescita della squadra

Parallelamente ai discorsi sul futuro, Spalletti continua a concentrarsi sul lavoro quotidiano alla Continassa. Da quando l’allenatore di Certaldo è arrivato sulla panchina bianconera, la squadra ha mostrato progressi evidenti sia dal punto di vista del gioco sia sotto il profilo della personalità.

La Juventus ha acquisito un’identità tattica più definita e una maggiore organizzazione in campo. Il miglioramento è stato evidente anche nelle prestazioni di diversi giocatori, che con Spalletti hanno trovato continuità e fiducia. Uno degli esempi più significativi è rappresentato da Manuel Locatelli, diventato sempre più centrale nello sviluppo del gioco bianconero e leader riconosciuto dello spogliatoio.

Il tecnico ha inoltre saputo gestire situazioni complicate, come l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic. Nonostante la mancanza del centravanti serbo per molte partite, la squadra è riuscita comunque a mantenere competitività e solidità. Proprio per questo molti osservatori si chiedono quale sarebbe stato il rendimento della Juventus con un attaccante di riferimento sempre disponibile.

In pochi mesi Spalletti è riuscito a trasmettere idee, mentalità e organizzazione. La Juventus ha ritrovato una direzione chiara e proprio per questo la società vuole blindare il tecnico: al di là dei risultati immediati, la sensazione è che il progetto tecnico abbia basi solide su cui costruire il futuro.