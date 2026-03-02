La Juventus è riuscita per l’ennesima volta a rimettere in piedi una gara che sembrava ormai compromessa, confermando una resilienza che negli ultimi mesi è diventata quasi un marchio di fabbrica. Eppure, al di là del carattere mostrato, restano interrogativi profondi sulla struttura della rosa. A fotografare la situazione è stato Paolo Paganini, che tramite X ha scritto: “Per il futuro le lacune mi pare siano chiare: 1 portiere, 1 esterno, 1 regista, 1 attaccante. Quest’ultimo può essere Vlahovic anche se il Milan lo vuole”. Un’analisi netta, che sposta subito l’attenzione dal presente al futuro e mette il mercato estivo al centro delle riflessioni della dirigenza bianconera.

Spalletti e l’identità ritrovata

La squadra ha dimostrato di avere orgoglio e capacità di reazione, ma spesso è costretta a rincorrere per errori individuali o per limiti strutturali. Il problema principale sembra essere la continuità: troppe prestazioni altalenanti, troppe incertezze in ruoli chiave. In estate, dunque, non basteranno ritocchi marginali, ma servirà un piano preciso per colmare lacune evidenti. Il riferimento al portiere non è casuale: né Di Gregorio né Perin, fin qui, hanno dato la sensazione di poter garantire totale affidabilità lungo tutto l’arco della stagione. In un club che punta a tornare stabilmente ai vertici, la sicurezza tra i pali rappresenta un presupposto imprescindibile.

Accanto alle critiche costruttive, Paganini ha voluto sottolineare anche i meriti dell’allenatore: “Roma-Juventus per me Spalletti sta facendo il massimo con quello che ha e con quello che ha trovato”. Parole che riconoscono il lavoro svolto da Juventus e dal suo tecnico nel ridare un’identità precisa alla squadra. Nonostante le difficoltà e una rosa non perfettamente modellata sulle sue idee, Luciano Spalletti è riuscito a costruire un gruppo compatto, capace di lottare fino all’ultimo minuto.

Il tecnico ha lavorato molto sull’organizzazione e sulla mentalità, cercando di valorizzare al massimo le risorse a disposizione. A centrocampo, ad esempio, Teun Koopmeiners sembra in ripresa dopo un periodo complicato, offrendo maggiori garanzie nella gestione del pallone e negli inserimenti.

Tuttavia, resta il nodo del regista puro: un giocatore capace di dettare tempi e ritmo con continuità potrebbe fare la differenza in partite bloccate. Anche sulle corsie esterne servirà un intervento mirato. Cambiaso alterna prove di qualità ad altre meno convincenti, e in un sistema che richiede spinta e affidabilità, l’esterno diventa fondamentale sia in fase difensiva sia in quella offensiva.

Il mercato come spartiacque

L’estate rappresenterà dunque un vero spartiacque. In attacco tutto ruoterà attorno a Dusan Vlahovic. Se il serbo resterà, sarà necessario affiancargli i sostituti di David e Openda per completare il reparto. In caso contrario, la rivoluzione offensiva dovrà essere ancora più profonda, con almeno tre nuovi innesti per garantire competitività e alternative credibili.

La dirigenza dovrà fare riflessioni importanti, valutando chi può essere parte del progetto e chi invece ha concluso il proprio ciclo in bianconero. Le rimonte emozionanti sono un segnale di vitalità, ma non possono diventare una costante. Per tornare stabilmente ai vertici serviranno scelte coraggiose, investimenti mirati e una visione chiara. Solo così la Juventus potrà trasformare il carattere mostrato in campo in una solidità strutturale capace di fare la differenza nel lungo periodo.