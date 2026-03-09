La Juventus guarda al futuro e uno dei punti centrali del progetto riguarda la guida tecnica. Il club bianconero, infatti, vuole consolidare il rapporto con l’allenatore e lavorare con continuità anche nelle prossime stagioni. A confermarlo sono anche le ultime indiscrezioni sul possibile prolungamento di contratto. Alfredo Pedullà, su X, ha dato proprio alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra i bianconeri e il tecnico di Certaldo per il rinnovo: “Spalletti e il rinnovo: dialoghi costruttivi già da un paio di mesi abbondanti (come anticipato il 29 dicembre) e volontà da settimane in crescita di andare fino in fondo“.

Parole che evidenziano come il percorso tra la Juventus e Luciano Spalletti sia ormai ben avviato e come le parti stiano lavorando per arrivare a un accordo definitivo.

Spalletti sempre più centrale nel progetto bianconero

La volontà della Juventus di proseguire con Luciano Spalletti non è certo una novità. Già da tempo la dirigenza bianconera ha individuato nell’allenatore di Certaldo la figura giusta per guidare la squadra e per costruire un ciclo solido. I dialoghi per il rinnovo, come spiegato da Alfredo Pedullà, vanno avanti da diversi mesi e nelle ultime settimane la volontà comune di arrivare fino in fondo alla trattativa è cresciuta ulteriormente.

Il club vuole programmare con largo anticipo le prossime stagioni e avere certezze sulla panchina rappresenta un passaggio fondamentale.

Spalletti, dal canto suo, ha saputo conquistare l’ambiente bianconero grazie ai suoi metodi di lavoro e alla capacità di creare un gruppo compatto. La squadra sembra seguire con convinzione le sue indicazioni e questo aspetto è diventato evidente anche nelle ultime partite.

Un’immagine simbolica di questo rapporto è arrivata nella gara contro il Pisa. Dopo il gol di Khéphren Thuram, infatti, i giocatori si sono stretti attorno al proprio allenatore in un abbraccio collettivo che ha mostrato chiaramente l’unità del gruppo. Un gesto spontaneo che racconta molto del clima che si respira nello spogliatoio e del legame tra la squadra e il suo tecnico.

Proprio per questo la Juventus vuole chiudere quanto prima il discorso rinnovo.

L’idea è quella di definire gli ultimi dettagli nelle prossime settimane, così da poter pianificare il futuro con maggiore serenità e continuare il lavoro iniziato.

La preparazione verso la sfida contro l’Udinese

Nel frattempo la squadra si prepara ad affrontare i prossimi impegni di campionato. Dopo gli ultimi sforzi, Luciano Spalletti ha deciso di concedere due giorni di riposo ai suoi giocatori. Una pausa utile per ricaricare le energie in vista di una settimana che porterà alla sfida contro l’Udinese.

La Juventus tornerà infatti ad allenarsi mercoledì 11 marzo alla Continassa, quando riprenderà la preparazione in vista del match in programma sabato 14 marzo. Saranno giorni importanti per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori.

Tra le notizie più positive c’è sicuramente quella legata a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, nella giornata di ieri 8 marzo, è tornato ad allenarsi con il gruppo, un segnale incoraggiante dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a lavorare a parte nelle scorse settimane. L’obiettivo dello staff tecnico è quello di riportarlo gradualmente alla piena condizione così da poterlo avere a disposizione già per la partita contro l’Udinese.

Nei prossimi allenamenti si capirà se Vlahovic riuscirà a completare senza problemi il percorso di recupero. La volontà della Juventus è quella di inserirlo tra i convocati per la gara di sabato, anche se la decisione definitiva verrà presa solo negli ultimi giorni della settimana. Nel frattempo Spalletti continuerà a lavorare con il gruppo per arrivare nel migliore dei modi a un appuntamento importante della stagione.