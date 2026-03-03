La Juventus guarda al futuro e inizia a muoversi con decisione sul mercato dei portieri. In vista della prossima stagione, il club bianconero dovrà intervenire con almeno due innesti tra i pali e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tra i profili osservati ci sarebbe anche Noah Atubolu. Il giovane estremo difensore, in uscita dal SC Friburgo, rappresenta un’opportunità interessante a parametro zero e potrebbe diventare un’occasione di mercato da cogliere con attenzione.

Un’occasione da valutare con attenzione

Atubolu, classe 2002, non è al momento in cima alla lista dei desideri juventini, ma il suo nome è segnato tra quelli da monitorare con cura.

Il Friburgo ha provato a convincerlo a prolungare il contratto, mettendo sul tavolo una proposta di rinnovo, ma il portiere tedesco sembra orientato verso una nuova esperienza lontano dalla Bundesliga. La prospettiva di liberarsi a zero lo rende particolarmente appetibile, soprattutto per quei club che intendono ringiovanire il reparto senza investimenti eccessivi.

La Juventus, dal canto suo, sta valutando diversi profili in vista di un’estate che si preannuncia movimentata. Inserire un portiere giovane, con margini di crescita e già abituato a palcoscenici importanti, potrebbe rivelarsi una mossa strategica. Atubolu ha dimostrato personalità e buone doti tra i pali, oltre a una discreta abilità nel gioco con i piedi, caratteristica sempre più richiesta nel calcio moderno.

Non è escluso che il suo entourage lo proponga a più società italiane, ma i bianconeri restano vigili per capire se ci saranno le condizioni per affondare il colpo.

Gli errori che pesano sul presente

Mentre la dirigenza pianifica il futuro, sul campo la Juventus deve fare i conti con un finale di stagione complicato anche a causa di alcune incertezze tra i pali. Nelle ultime settimane si sono alternati Mattia Perin e Michele Di Gregorio, ma entrambi non sono riusciti a garantire continuità di rendimento. Contro la Roma, Perin non è apparso impeccabile in occasione della rete firmata da Donyell Malen. L’uscita tardiva e la gestione poco lucida dell’uno contro uno hanno sollevato più di un dubbio, alimentando le riflessioni dello staff tecnico.

L’estremo difensore avrebbe potuto intervenire con maggiore decisione, anticipando l’attaccante, ma l’esitazione si è rivelata fatale. Non meglio era andata a Di Gregorio nelle gare precedenti contro SS Lazio, Inter e Como, partite in cui alcune disattenzioni hanno inciso sul risultato. Per questo motivo, in vista della sfida contro il Pisa, non è escluso un nuovo cambio tra i pali.

Luciano Spalletti potrebbe essere costretto ad alternare i suoi portieri fino al termine della stagione, nel tentativo di trovare equilibrio e sicurezza in un ruolo chiave. Intanto, le valutazioni per il futuro sono già iniziate: il nome di Atuboluè solo uno dei tasselli di un mosaico che la Juventus vuole completare al più presto, per evitare che le incertezze attuali si ripetano anche nella prossima annata.