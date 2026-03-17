La Juventus guarda al futuro e inizia già a muoversi in vista della prossima estate, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza ci sono quelli di Mason Greenwood e Edon Zhegrova, due profili destinati a incrociarsi nelle strategie di mercato bianconere. Il primo rappresenta un’opportunità intrigante, mentre il secondo potrebbe essere sacrificato per arrivare proprio all’inglese. La dirigenza juventina sta valutando con attenzione ogni scenario, consapevole della necessità di dare maggiore profondità e qualità alla rosa offensiva, soprattutto per garantire alternative valide a Francisco Conceição.

Greenwood-Zhegrova: possibile intreccio di mercato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe monitorando con grande interesse Mason Greenwood, attualmente al Marsiglia. L’attaccante inglese viene considerato un profilo ideale per completare il reparto offensivo, grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare sia da esterno che da seconda punta. Il club francese valuta il giocatore circa 50 milioni di euro, una cifra importante ma non fuori portata per i bianconeri, soprattutto se inserita in un’operazione più ampia.

Ed è qui che entra in gioco Edon Zhegrova. Il kosovaro, infatti, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo all’interno dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

Il Marsiglia, già nella scorsa estate, aveva mostrato interesse nei suoi confronti e potrebbe accettare un’operazione che preveda l’inserimento dell’esterno bianconero per abbassare la richiesta economica relativa a Greenwood.

Dal punto di vista tecnico, l’eventuale arrivo dell’inglese permetterebbe alla Juventus di avere un’alternativa di alto livello a Conceição, garantendo imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno. Greenwood, infatti, è un giocatore capace di accendere la manovra offensiva e di offrire soluzioni diverse rispetto agli attuali interpreti della rosa. La sua eventuale acquisizione risponderebbe perfettamente all’esigenza di alzare il livello complessivo dell’attacco.

Il rinnovo di Vlahovic resta una priorità

Parallelamente alle operazioni in entrata e in uscita, la Juventus continua a lavorare su un dossier fondamentale: il rinnovo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo rappresenta un punto fermo del progetto tecnico e la volontà del club è quella di blindarlo anche per le prossime stagioni.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti, con l’obiettivo di avvicinare le rispettive posizioni e trovare un’intesa definitiva. La dirigenza bianconera è determinata a trattenere Vlahovic, anche su esplicita richiesta di Luciano Spalletti, che considera il numero 9 un elemento centrale nel proprio sistema di gioco.

Le caratteristiche di Vlahovic si sposano perfettamente con le idee del tecnico di Certaldo: fisicità, capacità di attaccare la profondità e presenza costante in area di rigore.

Per questo motivo, la Juventus vuole evitare qualsiasi rischio legato al futuro del giocatore e punta a chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

Al momento c’è ancora da lavorare su alcuni dettagli contrattuali, ma il clima tra le parti resta positivo. La sensazione è che, con un ulteriore sforzo reciproco, si possa arrivare alla fumata bianca. La Juventus, dunque, si muove su più fronti: da un lato il mercato per rinforzare l’attacco, dall’altro la volontà di costruire una base solida partendo dalle proprie certezze. E Vlahovic, in questo senso, è molto più di una semplice pedina: è il perno attorno a cui costruire il futuro.