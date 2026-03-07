Vuole ripartire forte la Vecchia Signora, che sabato 7 marzo alle ore 20:45 attende il Pisa all’Allianz Stadium per la ventottesima giornata di Serie A 2025/26. Sotto la Mole, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti cercano punti preziosi per restare nelle posizioni di vertice, davanti a una matricola che ha già dimostrato di saper battagliare su ogni campo. Per Pisa, è una delle sfide più affascinanti della sua avventura in Serie A, densa di orgoglio e motivazioni. L’atmosfera promette emozioni, con la capolista chiamata a non sottovalutare l’impegno tra le mura amiche.

Probabili formazioni: Vecchia Signora senza stravolgimenti, Pisa fedele al 3-5-2

Per la Juventus, Spalletti propone un 4-2-3-1 con Perin tra i pali (anche se resta un 60-40% nel ballottaggio con Di Gregorio). In difesa spazio a Kalulu e Cambiaso sulle fasce, con Bremer e Kelly in mezzo. A centrocampo torna Locatelli dopo la squalifica, in coppia con Thuram, mentre la trequarti è affidata a Conceiçao, McKennie e il giovane talento Yıldız, chiamati a supportare Jonathan David, unico riferimento centrale. Nessun indisponibile di rilievo, anche se Milik resta in dubbio e Holm rientrerà solo alla 30ª giornata. In panchina figura nuovamente Vlahovic, tornato da poco in gruppo.

Pisa risponde con il 3-5-2 che tanto bene ha fatto contro il Bologna: Nicolas in porta, terzetto difensivo composto da Bozhinov, Caracciolo e Coppola (leggero vantaggio su Canestrelli).

Sugli esterni spazio a Leris e Angori, al centro Marin, Aebischer e Hojholt a dettare i tempi. In avanti Moreo guida l’attacco in coppia con Stojilkovic (ballottaggio con Durosinmi). Da valutare le condizioni di Calabresi, uscito malconcio nell’ultima gara. Nessuno squalificato: Pisa può contare su quasi tutta la rosa, eccezion fatta per Scuffet, Vural e Denoon ancora ai box.

Quote: Juventus nettamente favorita dai principali bookmaker

Non ci sono dubbi per i quotisti: William Hill quota la vittoria della Juventus a 1.22, il pareggio a 5.50 e il successo ospite addirittura a 11.00.

Quote allineate anche da Bet365, che propone rispettivamente 1.25, 6.25 e 11.00. La Vecchia Signora parte dunque con tutti i favori del pronostico, mentre al Pisa servirà una vera e propria impresa allo Stadium per strappare almeno un punto contro una delle grandi del nostro calcio.

Statistiche: Yıldız stellare, McKennie e David architravi del gioco juventino. Moreo uomo simbolo del Pisa

Tra i bianconeri, Kenan Yıldız è la rivelazione della stagione: il ventenne turco ha giocato 26 partite (25 da titolare) totalizzando 2140 minuti, siglando 8 reti e 4 assist con una media-voto di 7.38, la più alta tra i giocatori offensivi della Juve.

Brillante nei duelli (128 vinti su 264), letale con 54 passaggi chiave e 58 dribbling riusciti su ben 111 tentativi, Yıldız è diventato l’uomo da cui passano le fiammate di classe di tutta la squadra, trascinante e sempre nel vivo della manovra.

Weston McKennie è il motorino inesauribile in mezzo: 26 presenze (22 dall’inizio) e 1945 minuti sulle gambe, 4 gol, 4 assist e 779 passaggi tentati. Il texano combina inserimenti e lavoro sporco: ha vinto 77 duelli, raccolto 29 chiavi gioco e provato 25 dribbling, dimostrando duttilità e spirito da box-to-box.

Jonathan David, riferimento centrale nel 4-2-3-1, ha disputato 26 partite (15 da titolare), siglando 5 reti e fornendo 4 assist in appena 1381 minuti.

Pur non avendo sempre la titolarità assicurata, risulta spesso decisivo: 28 passaggi chiave, aggressività in avanti (134 duelli, 46 vinti) e 20 falli subiti che raccontano il suo peso nella morsa delle difese avversarie.

Tra i nerazzurri, Stefano Moreo è il faro offensivo: 5 centri e 1 assist in 26 presenze (18 da titolare), con 13 tiri nello specchio e ben 95 duelli vinti su 183, numeri che certificano il suo ruolo di punto di riferimento nel gioco aereo e nelle battaglie con i centrali avversari. Al suo fianco Filip Stojilković, utilizzato fin qui in 5 match (3 da titolare, 251 minuti) ma ancora a secco di reti, chiamato però a dare il massimo nella sfida dell’Allianz.