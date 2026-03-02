La Juventus ha riaperto il dialogo con Dusan Vlahovic e dal primo confronto è emersa una disponibilità reciproca a discutere il prolungamento del contratto. Un summit, come rivelato da Gianluca Di Marzio, utile a ribadire la volontà di non interrompere un percorso iniziato anni fa e che potrebbe proseguire oltre l’attuale scadenza. Le parti hanno scelto di sedersi al tavolo con spirito costruttivo, ponendo le basi per un negoziato che entrerà nel vivo nelle prossime settimane. La Juventus e Vlahovic dovranno soprattutto lavorare per trovare un accordo sulle cifre, ma il fatto di avere la volontà comune di proseguire insieme potrebbe agevolare ancora di più la trattativa.

Strategia e margini di trattativa

Dopo aver messo al sicuro Weston McKennie con un accordo di lunga durata, il club bianconero concentra ora le proprie energie sul centravanti serbo. L’idea della dirigenza è chiara: trattenere uno dei riferimenti offensivi della rosa, ma all’interno di parametri economici sostenibili e coerenti con la nuova linea gestionale. Il messaggio recapitato all’entourage del giocatore è stato diretto: la Juventus intende andare avanti insieme, purché si trovi un punto d’equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità finanziaria.

Dal canto suo, Vlahovic non ha chiuso alcuna porta. Anzi, ha fatto sapere di voler valutare con attenzione la proposta juventina prima di prendere in considerazione altre opzioni. Al momento non risultano intese con club terzi né impegni formali altrove: una condizione che permette di trattare con serenità, senza l’assillo di scadenze imminenti o pressioni esterne.

L’attaccante si confronterà con il padre e con i professionisti che lo assisteranno nella negoziazione, così da presentarsi al prossimo incontro con una posizione definita.

La sensazione è che serviranno concessioni reciproche. La Juventus chiede uno sforzo sull’ingaggio, mentre il giocatore vorrà garanzie tecniche e progettuali. Tuttavia, il clima resta disteso: entrambe le parti sono orientate a esplorare fino in fondo la possibilità di un’intesa. I prossimi colloqui saranno decisivi per capire se l’apertura iniziale potrà trasformarsi in un accordo concreto, capace di blindare Vlahovic ancora in bianconero.

Vlahovic vicino al rientro

In attesa di capire se Vlahovic alla fine rinnoverà con la Juventus, si avvicina il momento del suo rientro in campo.

Alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima, DV9 dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Il suo obiettivo è quello di tornare tra i convocati per il match contro il Pisa. Di certo contro i toscani non potrà giocare ma quantomeno riassaporerà l’atmosfera della partita. La Juventus farà rientrare Vlahovic in modo graduale visto che ha avuto un infortunio importante che lo ha costretto a finire sotto i ferri. Spalletti aspetta di riaverlo a disposizione visto che né David né Openda stanno dando le risposte sperate. Il tecnico di Certaldo, inoltre, sarebbe contento di poter contare su Vlahovic anche il prossimo anno.