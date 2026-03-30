Il rapporto tra Randal Kolo Muani e la Juventus potrebbe riaccendersi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo i contatti della scorsa estate e un nuovo tentativo nel mese di gennaio, l’attaccante francese resta infatti un profilo seguito con attenzione dalla dirigenza bianconera.

Le trattative precedenti non si erano concretizzate a causa delle divergenze con il Paris Saint-Germain, legate in particolare alla formula dell’operazione. La Juventus non aveva garantito un riscatto certo nella proposta di prestito, situazione che aveva portato a uno stallo e all’inserimento del Tottenham, che ha poi ottenuto il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nonostante ciò, il legame tra le parti non si è mai realmente interrotto. Kolo Muani non ha dimenticato l’interesse della Juventus e, allo stesso modo, il club bianconero continua a considerarlo un rinforzo ideale per il reparto offensivo. Un nuovo scenario potrebbe dunque aprirsi nei prossimi mesi, quando il giocatore farà ritorno al PSG al termine della sua esperienza in Premier League.

La valutazione del PSG e la strategia della Juventus

In vista dell’estate, la Juventus starebbe valutando la possibilità di affondare il colpo a titolo definitivo. Il Paris Saint-Germain avrebbe fissato una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta significativa ma non fuori portata per il club torinese, soprattutto in presenza delle giuste condizioni economiche.

Secondo le indiscrezioni, il giocatore sarebbe favorevole a un trasferimento a Torino, tanto da prendere in considerazione anche un eventuale approdo senza la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. Un aspetto che evidenzia la volontà del francese di trovare stabilità e continuità in un progetto tecnico ben definito.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a monitorare la situazione, consapevole che eventuali operazioni in entrata potrebbero dipendere anche da cessioni nel reparto offensivo. L’obiettivo sarebbe quello di costruire un attacco competitivo e funzionale alle richieste dell’allenatore, con Kolo Muani tra i nomi principali sul taccuino.

Le alternative e le possibili mosse

Parallelamente alla pista che porta all’attaccante francese, la Juventus starebbe valutando anche altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra queste, viene segnalata anche la possibilità di un interesse per Robert Lewandowski, in scadenza di contratto con il Barcellona il 30 giugno 2026.

Al momento si tratta di semplici valutazioni, senza sviluppi concreti, ma che confermano la volontà del club di muoversi con attenzione sul mercato, esplorando diverse opportunità.