La Juventus sembra davvero avere sette vite come i Gatti, e non è solo un gioco di parole. Il big match dell’Olimpico contro la Roma ha restituito l’immagine di una squadra che fatica, soffre, barcolla, ma non cade mai definitivamente. Il gol del definitivo 3-3, firmato nei minuti di recupero proprio da Federico Gatti, ha un peso specifico enorme nella corsa alla Champions League. Non solo perché consente ai bianconeri di restare a -4 dai giallorossi, ma soprattutto perché impedisce alla Roma di scappare a +7, un margine che a sole undici giornate dal termine del campionato sarebbe stato complicatissimo da colmare.

In una stagione fatta di alti e bassi, la Juventus resta aggrappata con le unghie e con i denti al treno europeo, affidandosi ancora una volta allo spirito di sopravvivenza che da sempre la contraddistingue.

Gatti, il difensore con il fiuto del gol

Il gol dell’Olimpico non è stato un episodio isolato. Federico Gatti sta confermando una sorprendente confidenza con la porta avversaria, rara per un difensore centrale. Già mercoledì scorso, nella rimonta poi rivelatasi vana contro il Galatasaray, era stato proprio lui a sbloccare il risultato con la rete dell’1-0. Un vizio, quello del gol pesante, che affonda le radici nelle origini della sua carriera, quando il classe ’98 giocava addirittura in attacco.

Anche per questo la scelta di Luciano Spalletti di inserirlo nei minuti finali al posto di Gleison Bremer si è rivelata decisiva. Una mossa coraggiosa, che ha premiato i bianconeri e che mette in luce le qualità di un giocatore capace di andare oltre il ruolo tradizionale.

Il gol che cambia la corsa Champions

Quando al 90’ l’Olimpico era già pronto a festeggiare una vittoria pesantissima, la Juventus ha trovato la forza di colpire ancora. Il destro secco di Gatti, nato da un rimpallo con Evan Ndicka, ha gelato lo stadio e riacceso le speranze bianconere. Un gol che vale molto più di un semplice pareggio, perché tiene viva una corsa Champions che sembrava sul punto di prendere una direzione definitiva.

Con quel pallone in rete, la Juventus ha dimostrato di non voler mollare, di essere ancora lì, pronta ad approfittare di ogni passo falso altrui. Mentalmente, il contraccolpo rischia ora di essere più pesante per la Roma che per i bianconeri: passare in pochi secondi dal +7 al +4 può lasciare scorie difficili da smaltire, soprattutto in vista di un calendario fitto e degli impegni europei che attendono i giallorossi.