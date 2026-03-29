Il sogno della Juventus di riportare in Italia Sandro Tonali sembra destinato a restare tale. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Matteo Moretto, sul centrocampista attualmente in forza al Newcastle si starebbe infatti preparando un’asta tutta interna alla Premier League. Una prospettiva che rischia di tagliare fuori il club bianconero, da tempo interessato al mediano italiano ma consapevole delle difficoltà economiche legate a un’operazione di tale portata.
Premier League in pressing: United e City in prima fila
Stando alle informazioni condivise da Moretto, il Manchester United avrebbe inserito Tonali in cima alla lista dei desideri per rinforzare la mediana.
Il club inglese sarebbe pronto a muoversi concretamente nelle prossime settimane per valutare la fattibilità dell’operazione, consapevole del valore tecnico e della crescita del centrocampista italiano. Non solo United: anche il Manchester City monitorerebbe con grande attenzione la situazione, pronto a inserirsi qualora si aprissero spiragli.
La possibile asta tra due colossi della Premier League rappresenterebbe uno scenario complicato per qualsiasi club europeo. Le capacità economiche delle società inglesi, unite alla volontà del Newcastle di non privarsi facilmente di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, rendono l’operazione estremamente onerosa. Tonali, infatti, viene valutato intorno ai 100 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il club inglese consideri il centrocampista un pilastro per il futuro.
Juventus tagliata fuori: cifre troppo alte
Una valutazione di questo tipo finisce inevitabilmente per allontanare la Juventus dalla corsa. Anche con la qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri difficilmente potrebbero sostenere un investimento di tale portata per un singolo giocatore. La strategia della dirigenza appare ormai orientata verso operazioni più sostenibili, puntando su profili giovani o su occasioni di mercato a parametro 0. Ecco perché, in questo contesto si inseriscono meglio trattative per calciatori come Franck Kessié, mediano che potrebbe finire fra gli svincolati di lusso a luglio o come Leon Goretzka, centrocampista che si separerà dal Bayer Monaco in estate.