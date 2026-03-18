La Juventus e Dusan Vlahovic sono sempre più vicini a proseguire insieme. I dialoghi tra le parti vanno avanti in maniera costruttiva e lasciano intravedere uno scenario positivo per il futuro. L’attaccante serbo, arrivato a Torino con grandi aspettative, non ha mai nascosto il suo legame con i colori bianconeri e ora sembra pronto a rafforzarlo ulteriormente. Anche il club, dal canto suo, è intenzionato a puntare ancora su di lui, considerandolo un elemento centrale nel progetto tecnico. La sensazione è che si stia lavorando per trovare un punto d’incontro definitivo che possa soddisfare entrambe le parti e mettere nero su bianco un nuovo accordo che, come rivelato da Tuttosport, dovrebbe andare fino al 2028.

Un’intesa che prende forma

Negli ultimi tempi i contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza si sono intensificati, segno evidente della volontà comune di arrivare a una soluzione. La Juventus ha ribadito la propria fiducia in Vlahovic, ritenendolo un attaccante in grado di fare la differenza nel presente e nel futuro. Dall’altra parte, il numero 9 ha mostrato apertura totale al dialogo, consapevole di poter essere protagonista in un ambiente che conosce bene e dove si sente valorizzato.

I dettagli economici e contrattuali sono ancora oggetto di confronto, ma la distanza non sembra incolmabile. Si lavora su una formula che possa garantire sostenibilità al club e al tempo stesso riconoscere il valore del giocatore.

Tra le ipotesi c’è quella di un accordo con una base fissa accompagnata da bonus legati a rendimento e obiettivi, una soluzione che permetterebbe a entrambe le parti di sentirsi tutelate.

In questo contesto, anche il ruolo dell’allenatore Luciano Spalletti è stato importante: il tecnico ha espresso apprezzamento per le qualità del centravanti, considerandolo un profilo adatto al suo modo di interpretare il gioco. La volontà di costruire una squadra competitiva passa anche dalla conferma dei giocatori più rappresentativi e Vlahovic rientra pienamente in questa categoria.

Verso il rientro: obiettivo Sassuolo e oltre

Parallelamente alle questioni contrattuali, arrivano segnali incoraggianti anche dal campo.

Vlahovic lavora ormai da due settimane insieme al gruppo, un passo fondamentale dopo il periodo di stop che lo aveva tenuto lontano dalle partite. Le sue condizioni sono in costante miglioramento e lo staff medico monitora con attenzione ogni progresso, ma l’impressione è che il peggio sia ormai alle spalle.

L’obiettivo immediato è tornare tra i convocati per la sfida contro il Sassuolo, un traguardo che appare alla portata. Anche se difficilmente partirà dal primo minuto, la sua presenza rappresenterebbe comunque un’opzione importante a gara in corso. Sarebbe un primo segnale concreto del ritorno alla normalità, utile anche dal punto di vista mentale.

Successivamente, la pausa per le nazionali potrebbe rivelarsi decisiva.

Vlahovic avrà modo di lavorare con continuità, ritrovando la migliore condizione fisica e affinando i meccanismi con i compagni. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronto per le prossime sfide e, perché no, candidarsi per una maglia da titolare nella gara contro il Genoa.

La voglia di tornare protagonista è tanta e si percepisce anche nell’atteggiamento quotidiano. Il centravanti serbo sa che questo finale di stagione può essere importante sia per il suo rendimento personale sia per il futuro con la Juventus. Tra rinnovo e ritorno in campo, le prossime settimane potrebbero davvero segnare un nuovo inizio.