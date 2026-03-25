La questione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic non sembra essere un problema economico. È questo il segnale più forte che filtra nelle ultime ore e che lascia spazio a un cauto ottimismo in casa Juventus. Il centravanti serbo, infatti, avrebbe già fatto sapere al club bianconero di non considerare l’aspetto finanziario come un ostacolo alla prosecuzione del suo percorso a Torino. Una posizione chiara, che conferma la volontà del numero 9 di continuare a essere il punto di riferimento offensivo della squadra anche nelle prossime stagioni.

Rinnovo Vlahovic: fiducia e dettagli da definire

Come rivelato da Tuttosport, Dusan Vlahovic sarebbe pronto ad andare incontro alle esigenze economiche della Juventus. Dunque, i soldi per DV9 non saranno un problema e si lavorerà per trovare un accordo per un prolungamento. L’intesa dovrebbe estendersi fino al 2028, con un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro a stagione. Un passo importante, che testimonia come entrambe le parti abbiano già trovato una base comune su cui costruire il nuovo accordo.

Restano però alcuni dettagli da sistemare, in particolare quelli legati ai bonus. È proprio su questi aspetti che si starebbe concentrando il lavoro delle parti in questa fase della trattativa. La prudenza resta d’obbligo, anche perché nel calcio le sorprese non mancano mai, ma la sensazione è che la strada sia ormai ben tracciata.

La volontà reciproca di arrivare a una fumata bianca è evidente e rappresenta un elemento decisivo per il buon esito dell’operazione.

La Juventus, dal canto suo, vorrebbe chiudere la questione in tempi relativamente brevi. L’obiettivo è quello di definire tutto entro i prossimi dieci giorni, così da evitare distrazioni e permettere al giocatore di concentrarsi esclusivamente sul campo. Vlahovic, infatti, è considerato un perno fondamentale del progetto tecnico e la sua permanenza rappresenterebbe una certezza importante per il presente e per il futuro del club.

Rientro alla Continassa: obiettivo Genoa

Nel frattempo, mentre proseguono i dialoghi per il rinnovo, Dusan Vlahovic è pronto a tornare al lavoro.

Nelle prossime ore, il centravanti serbo rientrerà alla Continassa con un obiettivo ben preciso: ritrovare la migliore condizione fisica in vista della ripresa del campionato. Dopo il periodo di pausa, sarà fondamentale accumulare minuti nelle gambe per farsi trovare pronto.

Lo staff tecnico seguirà con grande attenzione il suo percorso di rientro, consapevole dell’importanza che Vlahovic riveste nello scacchiere offensivo bianconero. L’obiettivo è chiaro: arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro il Genoa. Non è escluso, infatti, che il numero 9 possa candidarsi per una maglia da titolare, a patto che i segnali in allenamento siano positivi.

La sua presenza dal primo minuto rappresenterebbe un valore aggiunto per la Juventus, sia in termini di qualità che di peso offensivo.

Vlahovic resta il terminale principale della manovra e il giocatore a cui affidarsi nei momenti decisivi. Per questo motivo, il lavoro alla Continassa sarà mirato e progressivo, con l’obiettivo di riportarlo al top della forma nel minor tempo possibile.

Tra rinnovo sempre più vicino e rientro in campo, il momento di Vlahovic appare dunque cruciale. La Juventus si affida al suo numero 9 per affrontare al meglio il finale di stagione, con la speranza che possa essere ancora una volta determinante.