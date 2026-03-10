La Juventus e Dusan Vlahovic stanno lavorando per costruire il loro futuro insieme. Dopo settimane di riflessioni e primi contatti, il tema del rinnovo di contratto è tornato con forza al centro dell’attenzione. Come rivelato da Tuttosport, la volontà di DV9 è molto chiara: il centravanti serbo vuole restare alla Juventus e continuare il suo percorso in bianconero. Lo stesso Vlahovic avrebbe chiesto al suo entourage di lavorare con decisione per trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti e consentirgli di restare a Torino. Naturalmente, qualora non si riuscisse a trovare un’intesa, il giocatore sarebbe costretto a guardarsi intorno, ma la priorità resta quella di proseguire l’avventura con la Vecchia Signora.

Anche l’allenatore Luciano Spalletti ha spinto affinché la società e il calciatore si sedessero attorno a un tavolo per provare a trovare una soluzione, segnale di quanto il tecnico consideri Vlahovic centrale nel progetto bianconero.

La trattativa per il rinnovo entra nel vivo

La trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic è dunque destinata ad andare avanti nelle prossime settimane. Le parti hanno iniziato a confrontarsi su diversi aspetti del nuovo accordo, a partire dalla durata del contratto e dall’ingaggio. Il club bianconero, infatti, ha una linea abbastanza chiara sul fronte economico: l’obiettivo è quello di mantenere lo stipendio del centravanti serbo intorno ai 6 milioni di euro a stagione, senza andare oltre quella cifra.

Dal canto suo, Vlahovic non avrebbe chiesto necessariamente un accordo lunghissimo. Tra le ipotesi in discussione ci sarebbe anche quella di un contratto più corto rispetto, ad esempio, a quello firmato da Kenan Yildiz, che ha legato il suo futuro alla Juventus con un accordo di quattro anni. Questa soluzione potrebbe rappresentare un compromesso utile per entrambe le parti, permettendo al giocatore di mantenere una certa flessibilità e al club di continuare a puntare su uno dei suoi attaccanti più importanti.

Per avvicinare le posizioni, inoltre, si starebbe valutando la possibilità di inserire diversi bonus nel contratto. In questo modo la Juventus potrebbe mantenere sotto controllo la parte fissa dello stipendio, lasciando però al giocatore la possibilità di aumentare i suoi guadagni attraverso obiettivi individuali e di squadra.

La trattativa proseguirà quindi con nuovi incontri, con la speranza comune di arrivare a un accordo definitivo che consenta a Vlahovic di restare ancora a lungo in bianconero.

Spalletti attende il rientro: Vlahovic può essere l’uomo chiave

Mentre il suo entourage lavora sul fronte contrattuale, Dusan Vlahovic continua a concentrarsi sul campo. Il centravanti serbo è infatti vicino al rientro tra i convocati e potrebbe tornare a disposizione già per la sfida contro l’Udinese. Tuttavia, il suo impiego sarà molto graduale: contro i friulani dovrebbe partire dalla panchina e, nella migliore delle ipotesi, giocare una decina di minuti.

Luciano Spalletti attende con grande fiducia il pieno recupero del numero 9 bianconero.

Il tecnico di Certaldo, infatti, vede in Vlahovic il profilo ideale per guidare l’attacco della Juventus. Per caratteristiche fisiche, presenza in area di rigore e capacità di attaccare la profondità, DV9 rappresenta il tipo di centravanti che può valorizzare al massimo il sistema di gioco dell’allenatore bianconero.

Non è un caso che, nelle idee di Spalletti, Vlahovic possa diventare per la Juventus ciò che Victor Osimhen è stato per il Napoli durante la stagione dello scudetto. Un attaccante capace di fare la differenza, di garantire gol ma anche di trascinare la squadra nei momenti decisivi. Se riuscirà a ritrovare la migliore condizione fisica e continuità di rendimento, il bomber serbo potrà davvero diventare l’uomo della svolta per la Juventus nel finale di stagione.