La Juventus inizia a muoversi in vista della prossima stagione, tra riflessioni di mercato e valutazioni legate al futuro di alcuni singoli. Tra questi c’è anche Edon Zhegrova, finito al centro delle analisi di Romeo Agresti, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sulla situazione dell’esterno offensivo kosovaro e sulle possibili strategie del club bianconero: “Occhio perché che io è da un mese che ve lo racconto che la Juve ha acceso ampiamente il radar su un profilo differente e a maggior ragione se purtroppo non si dovesse andare in Champions League e speriamo che ciò non accada, devi essere bravo a lavorare in uscita”.

Le parole di Agresti evidenziano come la Juventus stia già monitorando profili alternativi, soprattutto in vista di uno scenario economico più complesso in caso di mancata qualificazione alla Champions League. In quel caso, diventerebbe fondamentale operare con attenzione anche sul fronte delle cessioni per finanziare eventuali nuovi innesti.

Un profilo diverso per il futuro

Agresti ha poi spiegato che tipo di profilo potrebbe cercare la Juventus al posto di Zhegrova: “Quindi per coloro che dicono che sicuramente Zhegrova rimarrà, gli verrà data un’altra chance. Io vi dico attenzione perché non è così scontato, mentre le informazioni in mio possesso sulla ricerca di un profilo differente sono nette.

Poi devi riuscire a prenderlo un giocatore, parlo di caratteristiche, alla Greenwood, alla Momo Salah. E magari se volesse farsi un anno in Italia e non andare a tuffarsi in un mercato particolarmente esotico e ricco e io lo prenderei ovviamente. Momo Salah, che tra l’altro Spalletti conosce molto bene. Quindi occhio su questo”.

Questo passaggio chiarisce ulteriormente la linea della Juventus: non è scontato che Zhegrova resti e, anzi, la dirigenza starebbe cercando un giocatore con caratteristiche diverse e più incisive. I riferimenti a Greenwood e Salah delineano un identikit ben preciso: un esterno offensivo rapido, tecnico e con grande capacità realizzativa.

Molto dipenderà dalle opportunità di mercato e dalle condizioni economiche del club.

Senza i ricavi della Champions League, sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra investimenti e cessioni, rendendo ogni scelta ancora più strategica. In questo contesto, il futuro di Zhegrova resta incerto e legato a molteplici fattori.

Verso il Genoa: lavoro alla Continassa

Parallelamente alle valutazioni di mercato, la Juventus continua la preparazione alla Continassa in vista della prossima sfida contro il Genoa. Luciano Spalletti deve fare i conti con un gruppo ridotto a causa delle numerose convocazioni in nazionale, tra cui anche lo stesso Edon Zhegrova.

Nonostante le assenze, il lavoro prosegue regolarmente con i giocatori disponibili. Tra le note positive c’è la presenza in gruppo di Emil Holm, che ha svolto l’intera seduta con i compagni.

È rientrato anche Cabal dopo gli impegni internazionali, mentre Pierre Kalulu ha osservato un giorno di riposo.

Per gestire al meglio le energie, lo staff tecnico ha deciso di concedere due giorni di pausa alla squadra nelle giornate di mercoledì 1º aprile e giovedì 2 aprile. Successivamente, la Juventus tornerà in campo per preparare nel dettaglio la gara contro il Genoa, con l’obiettivo di farsi trovare pronta in un momento cruciale della stagione.

Tra mercato e campo, i bianconeri restano concentrati su presente e futuro, consapevoli che ogni scelta potrà avere un impatto significativo nei prossimi mesi.