Il nome di Franck Kessié torna a scaldare il calciomercato italiano. Il centrocampista dell’Al Ahli starebbe infatti valutando un ritorno in Serie A, nonostante il club arabo gli abbia proposto un rinnovo biennale. Secondo le indiscrezioni, l’agente dell’ex Milan si troverebbe in questi giorni in Italia per sondare il terreno e capire quale società possa affondare il colpo. A rispondere all’appello sarebbero state soprattutto Juventus e Inter, entrambe alla ricerca di un centrocampista di forza e intrigate dalla possibilità di ingaggiare un profilo di alto livello a parametro zero.

Esigenze comuni e caratteristiche ideali

Juventus e Inter condividono esigenze simili. Entrambe cercherebbero un giocatore capace di garantire fisicità, corsa e inserimenti, qualità che Kessié ha dimostrato ampiamente durante la sua esperienza in Italia. Il centrocampista ivoriano rappresenterebbe un innesto immediatamente utile per aumentare intensità e solidità nella zona centrale del campo. La prospettiva di un parametro zero rende l’operazione ancora più interessante, soprattutto in un momento in cui molti club devono prestare attenzione ai bilanci.

Per la Juventus, Kessié potrebbe rappresentare un elemento di equilibrio, in grado di dare sostanza e leadership a una mediana che ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà.

L’Inter, dal canto suo, vedrebbe nell’ivoriano una valida alternativa per rinforzare le rotazioni, mantenendo alto il livello fisico e tecnico della squadra. La sfida tra le due società è quindi appena iniziata e promette di animare le prossime settimane.

Champions e progetto tecnico: i fattori decisivi

A fare la differenza, però, potrebbero essere alcuni elementi chiave. In primis il progetto tecnico proposto al giocatore, che vuole tornare protagonista in un campionato competitivo. Un altro fattore determinante sarà la partecipazione alla Champions League: l’Inter ha già la certezza di disputare la prossima edizione, mentre la Juventus è ancora in corsa per il quarto posto, contendendolo a squadre come il Como e la Roma.

La presenza nella massima competizione europea potrebbe pesare nella decisione finale del centrocampista. Non è inoltre da escludere l’inserimento di altre società, italiane o straniere, pronte a cogliere l’occasione. La corsa a Kessié è appena cominciata, ma Juventus e Inter sembrano già pronte a darsi battaglia per assicurarsi un rinforzo di grande esperienza e qualità.