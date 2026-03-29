La Juventus femminile ha confermato la propria solidità nelle gare decisive, conquistando l'accesso alla finale di Coppa Italia. Le bianconere hanno superato la Fiorentina nella partita di ritorno, disputata allo Stadio Pozzo-La Marmora. Dopo il 2-0 dell'andata, la squadra torinese si è imposta per 2-1, chiudendo la semifinale con un 4-1 complessivo che ha evidenziato la superiorità nel doppio confronto.

L'approccio alla gara è stato dinamico, con entrambe le formazioni a ritmi sostenuti. La Juventus ha trovato il vantaggio al nono minuto: Ana Capeta ha realizzato una rete di pregevole fattura con un destro dal limite che ha colpito il palo interno prima di superare Cecilie Fiskerstrand.

La Fiorentina ha provato a reagire con le iniziative di Madelen Janogy, ma la difesa bianconera si è dimostrata compatta e attenta, con Kinga Rusek sicura tra i pali.

La doppietta di Capeta e la reazione viola

Nella ripresa, la Juventus ha aumentato la pressione offensiva, trovando il raddoppio al 52'. Ancora Ana Capeta ha firmato il gol, svettando su calcio d'angolo battuto da Lia Wälti e approfittando di un'uscita non perfetta di Fiskerstrand. La Fiorentina non si è arresa e ha accorciato le distanze al 64' con Agla Maria Albertsdóttir Omarsdottir, che ha ribadito in rete dopo un palo colpito da Gudny Árnadóttir Tryggvadottir su corner. Le viola hanno tentato di riaprire il confronto, ma la Juventus ha gestito il vantaggio con maturità, sfiorando anche il terzo gol in ripartenza.

Juventus in finale contro la Roma

Il triplice fischio ha sancito la vittoria della Juventus, che ha così conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. La prestazione delle bianconere, con solidità difensiva e incisività offensiva, ha confermato la loro statura nelle partite di alto livello. L'edizione 2025-2026 della Coppa Italia femminile, la 54ª edizione, si concluderà tra il 23 e il 24 maggio 2026, con l'atto finale della competizione.