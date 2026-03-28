Sarà il venerdì sera dello Stade Océane ad accendere i riflettori sulla 24ª giornata di Ligue 1: Le Havre sfida il Paris Saint Germain il 28 febbraio alle ore 21:05, in un appuntamento che mette di fronte Davide contro Golia del calcio francese. Da una parte i padroni di casa in cerca dell’impresa contro i campioni della capitale, dall’altra gli uomini di Luis Enrique chiamati a confermare la propria marcia trionfale e la supremazia tecnica e atletica su tutto il torneo.

Le probabili formazioni: Le Havre a trazione anteriore, PSG con Barcola al centro dell’attacco

I tecnici scelgono la strada della continuità e della qualità in mezzo al campo. Le Havre dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Mory Diaw tra i pali; linea difensiva composta da Nego, Pembele, Lloris e Zouaoui; Ebonog, Gourna-Douath e Ndiaye in mediana con l’inedito tridente offensivo formato da Fodé Doucouré, Issa Soumaré e Sofiane Boufal.

Il PSG risponde con il collaudato 4-3-3: Safonov in porta; difesa con Hakimi, Zabarnyi, Beraldo e Lucas Hernandez; centrocampo giovane e dinamico con Kang-In Lee, Zaire-Emery e Dro Fernandez; davanti spazio a Désiré Doué e Bradley Barcola sulle fasce, supporto centrale per Gonçalo Ramos.

Le quote di Le Havre-PSG: favoritismi netti per i parigini

Secondo William Hill non ci sono dubbi: la vittoria esterna del PSG è quotata a 1.30, mentre il successo dei padroni di casa raggiunge quota 8.50. Il pari si attesta a 5.00. Anche Bet365 fotografa uno scenario analogo, con il segno 2 offerto sempre a 1.30, il segno 1 a 8.00 e la X addirittura a 6.25. I bookmaker non credono alla favola dei normanni e candidano i parigini come assoluti favoriti, complici valori tecnici e profondità della rosa.

Focus sui protagonisti: numeri e chiavi tattiche della serata

Tra le fila del Le Havre spicca il nome di Issa Soumaré, autore di una stagione solida e dal grande impatto offensivo: sei goal e due assist in 23 presenze, protagonista assoluto nei duelli (178 vinti su 342) e abile nel guadagnarsi due rigori.

Il franco-senegalese dimostra anche una vena realizzativa con 43 tiri tentati e 21 dribbling riusciti, risultando vero punto di riferimento dell’attacco normanno.

Il compagno Fodé Doucouré, spesso utilizzato a partita in corso (10 ingressi da subentrato), si è segnalato per duttilità e incisività: due reti e un assist in 19 apparizioni, 13 passaggi chiave e una discreta presenza nei duelli difensivi con 39 duelli vinti. In mediana, la fantasia porta la firma di Sofiane Boufal: pur avendo giocato poco (sei presenze, quattro da titolare), ha sfornato già due assist e ha prodotto otto key pass, con 10 falli subiti e 22 dribbling tentati, raro esempio di estro e creatività al servizio della squadra.

Nel PSG, il talento classe 2002 Bradley Barcola si candida a fattore decisivo: otto gol in 20 presenze, una media realizzativa eccellente rispetto ai minuti disputati (1148), con 23 tiri nello specchio su 39 tentati e una propensione all’uno contro uno evidente grazie ai 28 dribbling riusciti su 64. Barcola dà profondità e imprevedibilità all’attacco di Luis Enrique, pur potendo migliorare nei duelli (62 vinti su 140 totali).

Interessante anche la crescita di Désiré Doué, classe 2005, che si è guadagnato un posto importante tra le frecce offensive del PSG: quattro reti, due assist, 17 passaggi chiave e ben 20 dribbling riusciti su 49, con anche due rigori procurati in appena 753 minuti giocati.

In area c’è Gonçalo Ramos: in 22 presenze il portoghese ha firmato cinque gol, con una media tiri nello specchio di 21 su 36 e una presenza continua nei duelli (51 vinti su 118 complessivi), cui si somma una buona percentuale realizzativa dal dischetto (un rigore segnato).