Sarà il venerdì sera dello Stade Océane ad accendere i riflettori sulla 24ª giornata di Ligue 1: Le Havre sfida il Paris Saint Germain il 28 febbraio alle ore 21:05, in un appuntamento che mette di fronte Davide contro Golia del calcio francese. Da una parte i padroni di casa in cerca dell’impresa contro i campioni della capitale, dall’altra gli uomini di Luis Enrique chiamati a confermare la propria marcia trionfale e la supremazia tecnica e atletica su tutto il torneo.

Le probabili formazioni: Le Havre a trazione anteriore, PSG con Barcola al centro dell’attacco

I tecnici scelgono la strada della continuità e della qualità in mezzo al campo. Le Havre dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Mory Diaw tra i pali; linea difensiva composta da Nego, Pembele, Lloris e Zouaoui; Ebonog, Gourna-Douath e Ndiaye in mediana con l’inedito tridente offensivo formato da Fodé Doucouré, Issa Soumaré e Sofiane Boufal.

Il PSG risponde con il collaudato 4-3-3: Safonov in porta; difesa con Hakimi, Zabarnyi, Beraldo e Lucas Hernandez; centrocampo giovane e dinamico con Kang-In Lee, Zaire-Emery e Dro Fernandez; davanti spazio a Désiré Doué e Bradley Barcola sulle fasce, supporto centrale per Gonçalo Ramos.

France Flag
Ligue 1
Giornata 24
27/02/2026 20:45
Strasburgo
VS
Lens
28/02/2026 17:00
Rennes
VS
Tolosa
28/02/2026 19:00
Monaco
VS
Angers
28/02/2026 21:05
Le Havre
VS
Paris Saint Germain
01/03/2026 15:00
Paris FC
VS
Nizza
01/03/2026 17:15
Lille
VS
Nantes
01/03/2026 17:15
Lorient
VS
Auxerre
01/03/2026 17:15
Metz
VS
Stade Brestois
01/03/2026 20:45
Marsiglia
VS
Lione

Le quote di Le Havre-PSG: favoritismi netti per i parigini

Secondo William Hill non ci sono dubbi: la vittoria esterna del PSG è quotata a 1.30, mentre il successo dei padroni di casa raggiunge quota 8.50. Il pari si attesta a 5.00. Anche Bet365 fotografa uno scenario analogo, con il segno 2 offerto sempre a 1.30, il segno 1 a 8.00 e la X addirittura a 6.25. I bookmaker non credono alla favola dei normanni e candidano i parigini come assoluti favoriti, complici valori tecnici e profondità della rosa.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
23
17
3
3
52 / 19
33
54
W
L
W
W
W
2
Lens
23
17
1
5
44 / 20
24
52
L
W
W
W
L
3
Lione
23
14
3
6
37 / 23
14
45
L
W
W
W
W
4
Marsiglia
23
12
4
7
48 / 31
17
40
L
D
L
D
W
5
Lille
23
11
4
8
36 / 31
5
37
W
D
D
L
L
6
Rennes
23
10
7
6
37 / 35
2
37
W
W
L
L
L
7
Strasburgo
23
10
4
9
39 / 30
9
34
W
D
L
L
W
8
Monaco
23
10
4
9
38 / 36
2
34
W
W
D
W
D
9
Lorient
23
8
8
7
32 / 36
-4
32
D
W
L
W
W
10
Tolosa
23
8
7
8
33 / 27
6
31
D
L
L
D
W
11
Stade Brestois
23
8
6
9
31 / 34
-3
30
W
D
W
D
L
12
Angers
23
8
5
10
22 / 28
-6
29
L
L
W
W
D
13
Le Havre
23
6
8
9
20 / 29
-9
26
L
W
W
L
D
14
Nizza
23
6
6
11
30 / 43
-13
24
D
L
D
D
W
15
Paris FC
23
5
8
10
27 / 40
-13
23
D
L
D
D
D
16
Auxerre
23
4
5
14
17 / 33
-16
17
L
W
D
D
L
17
Nantes
23
4
5
14
22 / 40
-18
17
W
L
L
L
L
18
Metz
23
3
4
16
22 / 52
-30
13
L
L
D
L
L

Focus sui protagonisti: numeri e chiavi tattiche della serata

Tra le fila del Le Havre spicca il nome di Issa Soumaré, autore di una stagione solida e dal grande impatto offensivo: sei goal e due assist in 23 presenze, protagonista assoluto nei duelli (178 vinti su 342) e abile nel guadagnarsi due rigori.

Il franco-senegalese dimostra anche una vena realizzativa con 43 tiri tentati e 21 dribbling riusciti, risultando vero punto di riferimento dell’attacco normanno.

Il compagno Fodé Doucouré, spesso utilizzato a partita in corso (10 ingressi da subentrato), si è segnalato per duttilità e incisività: due reti e un assist in 19 apparizioni, 13 passaggi chiave e una discreta presenza nei duelli difensivi con 39 duelli vinti. In mediana, la fantasia porta la firma di Sofiane Boufal: pur avendo giocato poco (sei presenze, quattro da titolare), ha sfornato già due assist e ha prodotto otto key pass, con 10 falli subiti e 22 dribbling tentati, raro esempio di estro e creatività al servizio della squadra.

Nel PSG, il talento classe 2002 Bradley Barcola si candida a fattore decisivo: otto gol in 20 presenze, una media realizzativa eccellente rispetto ai minuti disputati (1148), con 23 tiri nello specchio su 39 tentati e una propensione all’uno contro uno evidente grazie ai 28 dribbling riusciti su 64. Barcola dà profondità e imprevedibilità all’attacco di Luis Enrique, pur potendo migliorare nei duelli (62 vinti su 140 totali).

Interessante anche la crescita di Désiré Doué, classe 2005, che si è guadagnato un posto importante tra le frecce offensive del PSG: quattro reti, due assist, 17 passaggi chiave e ben 20 dribbling riusciti su 49, con anche due rigori procurati in appena 753 minuti giocati.

In area c’è Gonçalo Ramos: in 22 presenze il portoghese ha firmato cinque gol, con una media tiri nello specchio di 21 su 36 e una presenza continua nei duelli (51 vinti su 118 complessivi), cui si somma una buona percentuale realizzativa dal dischetto (un rigore segnato).
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