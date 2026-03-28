L'ex difensore di Juventus e Milan, Nicola Legrottaglie, ha espresso la sua visione sulla finale dei playoff che vedrà l'Italia impegnata contro la Bosnia a Zelica. Legrottaglie è convinto che il vero ostacolo per gli Azzurri possa risiedere unicamente in se stessi: "Contro la Bosnia il problema possiamo essere solo noi". Questa analisi è stata rilasciata a margine della presentazione della Yes Cup 2026, dove l'ex calciatore ha delineato i punti di forza e le potenziali debolezze della formazione avversaria.

Legrottaglie ha ammesso di aver nutrito maggiori preoccupazioni per il Galles, squadra che, a suo giudizio, possiede individualità più pericolose, in particolare sulle fasce esterne.

"Avrei avuto più paura del Galles – ha ammesso l'ex difensore – che ha individualità più pericolose, soprattutto sugli esterni". Riguardo alla Bosnia, l'osservazione è stata chiara: "Nella Bosnia ho visto una squadra ben messa in campo, strutturata fisicamente ma molto lenta: dovremo essere bravi strategicamente, non andare sulla loro forza ma metterla sulla velocità di palla e manovra". Questa indicazione strategica suggerisce all'Italia di evitare il confronto fisico diretto, privilegiando un gioco rapido e fluido.

La strategia vincente per l'Italia

Secondo Legrottaglie, la chiave per il successo in questa decisiva partita risiede nella capacità dell'Italia di imporre il proprio ritmo e di sfruttare al massimo la velocità nella circolazione del pallone.

L'ex difensore ha espresso piena fiducia nelle possibilità degli Azzurri di centrare la qualificazione ai Mondiali, dichiarando: "Se facciamo la nostra partita, andiamo al Mondiale di sicuro". Ha quindi esortato la squadra a non sottovalutare l'avversario, ma a concentrarsi sulle proprie qualità tecniche e tattiche. L'obiettivo è superare una Bosnia che, pur mostrando una solida struttura fisica, potrebbe trovarsi in difficoltà di fronte alla rapidità del gioco italiano.

La posta in gioco per la Nazionale

La sfida contro la Bosnia assume un'importanza cruciale per la Nazionale italiana, impegnata nella corsa per conquistare un posto ai prossimi Mondiali. La partita, che si disputerà a Zelica, è attesa con grande interesse.

Le analisi indicano la Bosnia come una formazione organizzata ma caratterizzata da minore dinamicità rispetto ad altre potenziali avversarie. L'Italia, forte della sua tradizione calcistica e delle precise indicazioni di Legrottaglie, dovrà focalizzarsi su un gioco basato su velocità e manovra. Questo approccio sarà fondamentale per superare l'ostacolo bosniaco e raggiungere l'ambita qualificazione, un traguardo essenziale per il calcio italiano.