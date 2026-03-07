Alle pendici del Turia si accendono i riflettori sull'Estadio Ciudad de Valencia, dove sabato 7 marzo alle ore 16:15 il Levante ospita il Girona per la 27ª giornata de La Liga stagione 2025-2026. Una sfida che promette equilibrio e scintille tra due squadre intenzionate a rosicchiare punti preziosi in una classifica ancora tutta da decifrare. I valenciani vogliono sfruttare il fattore campo, mentre il Girona insegue continuità contro una rivale storicamente ostica tra le mura amiche. In palio c’è molto più di tre punti: entrambe cercano identità e conferme nella fase calda della stagione.

Probabili formazioni: scelte offensive da entrambe le parti

Le due squadre dovrebbero scendere in campo a specchio, con il 4-2-3-1 da entrambe le parti. Il Levante punta su Mathew Ryan tra i pali, difesa formata da Toljan, De La Fuente, Moreno e Manuel Sanchez. In mediana, la fisicità di Ugo Raghouber e la regia di Jon Olasagasti; davanti, creatività e rapidità con Kareem Tunde, Iker Losada e il giovane Paco Cortés a supporto della punta Ivan Romero, riferimento avanzato e terminale offensivo.

Anche il Girona non intende rinunciare alla propria identità offensiva: Gazzaniga difenderà la porta, linea difensiva composta da Rincon, Vitor Reis, il navigato Daley Blind e Arnau Martinez. In mezzo al campo la sostanza di Fran Beltran e Axel Witsel, trequarti di grande qualità e fantasia affidata a Viktor Tsygankov, Thomas Lemar e Bryan Gil, con Vladyslav Vanat unico riferimento offensivo.

Quote: equilibrio, ma Girona con i favori dei pronostici

Le lavagne dei bookmaker raccontano una gara dal pronostico aperto ma con un leggero vantaggio per il Girona. William Hill quota la vittoria interna del Levante a 2.80, il pareggio a 3.20 e il successo esterno del Girona a 2.45. Leggermente differenti le quote proposte da Bet365, che fissa sempre Levante vincente a 2.80, il pari sale a 3.40, mentre la vittoria del Girona resta a 2.45.

Numeri che certificano come il Girona parta con i galloni di favorita, pur aspettandosi una partita tirata e senza un vero padrone designato.

Le statistiche dei protagonisti: tra giovani talenti e terminali offensivi

Tra le fila del Levante spiccano le prestazioni di Ivan Romero, attaccante classe 2001 che nonostante la giovane età è diventato uno dei punti fermi della stagione valenciana.

Per lui 22 presenze, 21 da titolare e quasi 1700 minuti in campo, con 4 reti, 1 assist e 53 falli subiti, a testimonianza di una presenza costante e combattiva in area avversaria. Il suo apporto in zona offensiva, con 28 tiri totali (12 nello specchio), rappresenta una delle armi principali per i padroni di casa.

Sguardo puntato anche sul baby talent Paco Cortés, diciottenne granadino. Fin qui 8 apparizioni in Liga, spesso partendo dalla panchina, ma già in grado di offrire spunti e rapidità tra le linee avversarie: delle 17 volte in cui ha provato il dribbling, 6 sono andate a segno. In fase difensiva, prezioso il contributo di Tunde, spesso impiegato da titolare: 80 duelli disputati e 37 vinti, con una discreta propensione al recupero palla e 10 tackle realizzati nelle sue 10 presenze stagionali.

Nella metà campo catalana, Viktor Tsygankov si conferma faro tecnico. In 20 presenze stagionali ha garantito 5 gol e 2 assist, risultando fondamentale per i meccanismi offensivi del Girona. I suoi 29 passaggi chiave testimoniano una capacità non comune di creare occasioni. Non meno importante il contributo di Bryan Gil, esplosività sulle corsie e ben 66 dribbling tentati (26 riusciti) in 23 partite, più 3 assist già messi in saccoccia.

Sotto porta i riflettori si spostano su Vladyslav Vanat, attaccante ucraino classe 2002, ormai riferimento centrale dei catalani con 23 presenze tutte da titolare e 9 reti messe a referto. Per lui anche 3 reti dal dischetto su altrettanti tentativi e 17 conclusioni nello specchio su 21 tentativi complessivi, numeri che confermano quanto sia letale all’interno dei 16 metri avversari.