Domenica 1 marzo lo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq si prepara ad accogliere una sfida dal sapore di classica tra Lille e Nantes, valida per la ventiquattresima giornata della Ligue 1 2025/26. Fischio d’inizio alle 17:15 e scenario pronto per una partita chiave in ottica europea e salvezza: Lille, padrone di casa, parte con i favori del pronostico per blindare il piazzamento di vertice, mentre il Nantes va a caccia dei punti necessari per galleggiare sopra la linea rossa. In campo per i padroni di casa anche Olivier Giroud, uno dei volti più attesi di questa giornata di campionato.

Le probabili formazioni di Lille-Nantes

Il Lille di casa, guidato in avanti dall’intramontabile Giroud, si schiera con un 4-2-3-1 dall’equilibrio ben calibrato: tra i pali Berke Ozer; difesa a quattro con Tiago Santos, Nathan Ngoy, Aissa Mandi e Calvin Verdonk. A centrocampo la coppia formata da Benjamin Andre e Ayyoub Bouaddi, davanti a loro un trio di qualità: Fernandez-Pardo, Gaetan Perrin e Félix Correia, pronti a innescare Giroud, punto di riferimento avanzato.

Nantes risponde optando per un 3-5-2 elastico: Anthony Lopes in porta, linea difensiva con Chidozie Awaziem, Ali Yousef Musrati e Nicolas Cozza. Sulle fasce agiscono Fabien Centonze e Deiver Machado, mentre in mezzo spazio a Johann Lepenant, Mohamed Kaba e Louis Leroux.

In avanti, la coppia esperta formata da Youssef El-Arabi e Mostafa Mohamed.

Quote: Lille avanti nei pronostici

I bookmaker non hanno dubbi: Lille parte largamente favorito nella sfida casalinga. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.44, il pareggio a 4.20 e il successo ospite a 6.50. Anche Bet365 si allinea, offrendo il segno 1 a 1.45, la X a 4.50 e il 2 a 7.00. Un margine di gap che fotografa il valore della rosa e il rendimento dei Dogues rispetto ai canarini, chiamati domenica a una vera e propria impresa esterna.

Le statistiche: Giroud tra i protagonisti, sguardo anche su Correia e Fernandez-Pardo

Uno dei fari del Lille rimane Olivier Giroud (39 anni), elemento di esperienza che anche in questa stagione non ha fatto mancare il suo contributo con 5 reti in 21 presenze (17 da titolare).

Il bomber francese ha totalizzato 1443 minuti in campo, confermandosi risorsa preziosa sia per la finalizzazione – 33 tiri totali, di cui 13 nello specchio – sia per il lavoro sporco: 161 duelli disputati, di cui la metà vinti, a testimonianza del suo spirito battagliero nei sedici metri. Giroud ha anche timbrato 2 volte dal dischetto, sbagliando un solo rigore, oltre a fornire un assist e una generosa partecipazione alla manovra con 312 passaggi e 19 chiave.

Il contributo offensivo dei Dogues trova supporto in Félix Correia, centrocampista portoghese cresciuto tanto in questa stagione: per lui 3 gol e la miglior vena negli assist con 5 rifiniture vincenti in 23 apparizioni (16 da titolare).

Correia si distingue anche per il gioco tra le linee: 593 passaggi, di cui 27 chiave, e una discreta propensione all’uno contro uno (32 dribbling tentati, 10 riusciti), risultando spesso la scintilla che accende il gioco di casa.

Un’altra pedina interessante nel puzzle di Lille è Matias Fernandez-Pardo, ventenne belga dallo spiccato dinamismo: 18 presenze in stagione e 3 gol firmati, a cui si aggiungono anche 3 assist e un bottino di 1410 minuti in campo. Degna di nota la sua precisione al tiro (23 tiri, 18 nello specchio) e la capacità di conquistare rigori (uno vinto), a dimostrazione di freddezza e rapidità mentale negli ultimi venti metri.

Sul fronte Nantes, Mohamed Kaba è stato gettonato nella zona nevralgica del campo con quattro presenze e un ruolo da equilibratore: 105 passaggi messi a referto e 6 contrasti vinti, oltre a un assist realizzato.

Youssef El-Arabi, pur partito spesso dalla panchina (11 subentri su 21 partite), ha saputo comunque lasciare il segno con 3 reti. La sua esperienza si vede nella gestione delle situazioni sporche: 136 duelli e 22 falli subiti, con la capacità di conquistare 2 rigori. Da non sottovalutare Mostafa Mohamed, autore a sua volta di 3 gol in 18 uscite, combattivo anche fuori area con 167 duelli giocati e 72 vinti, 23 tiri totali e una buona continuità di presenza offensiva nei 975 minuti disputati.