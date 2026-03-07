Domenica 8 marzo alle 20:45, il Parc Olympique Lyonnais diventa teatro di una sfida dagli scenari opposti tra il Lione e il Paris FC, nella 25ª giornata della Ligue 1 2025/26. In un match che vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico, i parigini cercano il colpo esterno per ravvivare la propria stagione. Sul palcoscenico brillano nomi nuovi e veterani, con la curiosità di tutti puntata sul giovane Endrick, promessa brasiliana già decisiva nelle prime uscite in maglia OL.

Le probabili formazioni: Lione con Endrick e Yaremchuk, Immobile guida il Paris FC

Pochi dubbi negli undici di partenza per entrambe le squadre. Il Lione si affida al 4-3-1-2, con Dominik Greif tra i pali, una linea difensiva composta da Hateboer, Mata, Niakhate e Tagliafico. A centrocampo spazio a Tessmann, Morton e Tolisso, mentre il trequartista sarà il giovane Nartey, in supporto al tandem offensivo formato da Endrick e Yaremchuk.

Dall’altra parte, Paris FC risponde schierando Kevin Trapp in porta e un 4-2-3-1 solido. Difesa con Camara, Mbow, Coppola e Sangui, duo di centrocampo formato da Lees-Melou e Munetsi. Sulla trequarti operano Ikoné, Matondo e Moses Simon, con il veterano Ciro Immobile vertice avanzato, chiamato al colpo di scena per i parigini.

Quote: OL padroni dei pronostici secondo William Hill e Bet365

I bookmaker non hanno dubbi e indicano i padroni di casa come netti favoriti per il successo finale. William Hill quota il Lione vincente a 1.65, il pareggio a 3.75 e il colpo esterno di Paris FC a 4.80. Anche Bet365 allinea il proprio pronostico: OL vincente a 1.67, pareggio a 3.80, vittoria ospite ancora più alta a 5.25.

Una forbice che ben racconta le attese della vigilia, con l’undici di casa che sembra avere più frecce al proprio arco.

Focus sulle statistiche: Endrick brilla, Immobile ancora a secco, Simon e Yaremchuk variabili chiave

Endrick, appena 19 anni, è il fulcro delle speranze offensive del Lione.

Nelle sue prime sei apparizioni in Ligue 1 si è già guadagnato i riflettori con 3 gol e altrettanti assist, restando in campo oltre 500 minuti. Il suo rendimento (7.22 di media, 12 tiri nello specchio su 16 tentati) racconta di un attaccante già maturo, capace di saltare l’uomo (15 dribbling riusciti su 36) e confezionare gioco: 12 passaggi chiave e una leadership sorprendente nella zona calda. Qualche peccato di gioventù lo si trova nei due gialli e nell’espulsione rimediata, segno di una foga agonistica non sempre controllata, ma il rigore vinto e trasformato è una perla del suo repertorio.

Al suo fianco, Roman Yaremchuk deve ancora sbloccarsi in questa stagione di Ligue 1. L’ucraino finora non ha trovato la via della rete in tre presenze (solo una da titolare, 101 minuti in totale), ma ha già fornito un assist.

Poche chance di mettersi in mostra per ora—un solo tiro, due passaggi chiave—ma la stoffa rimane quella del bomber capace di sfruttare il minimo errore avversario.

Nel Paris FC, fari puntati su Ciro Immobile, vecchia volpe del gol ancora a caccia della prima rete in maglia blu. In 303 minuti raccolti nelle sue prime quattro gare, l’attaccante italiano ha confezionato 3 tiri (2 nello specchio) senza però trovare il guizzo vincente, pur mostrando buona presenza nei duelli (25 totali vinti 5) e una discreta precisione nei passaggi (56 totali, 3 chiave), oltre a 2 dribbling riusciti su 3. Una sola ammonizione, ma finora la zampata del bomber è mancata.

Completa il quadro Moses Simon, esterno offensivo dal rendimento costante nei parigini: 21 presenze, 1401 minuti, 3 gol e 2 assist.

Il nigeriano si distingue per i 17 dribbling riusciti su 41 tentati, 19 tiri totali (8 nello specchio) e il contributo sia in interdizione (10 tackle, 8 intercetti) sia in fase di costruzione (308 passaggi e 17 chiave). Le sue accelerazioni e il lavoro in copertura saranno fondamentali per le ambizioni degli ospiti.