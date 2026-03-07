Un pomeriggio dal sapore di calcio tedesco sarà quello che attende i tifosi sabato 7 marzo alle 15:30, quando al Red Bull Arena di Leipzig si incroceranno le sorti di Lipsia e Augsburg, per la 25ª giornata della Bundesliga 2025/26. In palio punti cruciali per le ambizioni europee dei padroni di casa e la rincorsa a una salvezza serena degli ospiti. Le premesse parlano chiaro: sarà una sfida ricca di spunti tattici e individualità pronte a lasciare il segno.

Le probabili formazioni: le scelte di Lipsia e Augsburg

Per la gara della Red Bull Arena, il Lipsia dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-3, pronto a valorizzare l’intraprendenza sulle corsie e le qualità creative dei suoi giovani gioielli.

Tra i pali Vandevoordt, protetto da Baku, Orban, Lukeba e Raum, linea difensiva di sostanza e spinta. In mezzo al campo, spazio a Gruda, Seiwald e Baumgartner, con Yan Diomande, rivelazione di stagione, a svettare nel tridente insieme a Romulo Cruz e Antonio Nusa, due armi preziose per dare profondità e imprevedibilità alla manovra offensiva. L'Augsburg proverà a rispondere con un 3-4-2-1 a specchio invertito: tra i pali Dahmen, davanti una difesa a tre composta da Banks, Schlotterbeck e Arthur Chaves. Sulle fasce Fellhauer e Wolf daranno ampiezza, supportati dalla solidità centrale di Massengo e Rieder. In avanti, Komur e Claude-Maurice agiranno alle spalle di Rodrigo Ribeiro, attaccante portoghese classe 2005 che ha già fatto intravedere lampi di talento.

Quote: favoritissimo Lipsia secondo i bookmakers

I palinsesti dei principali bookmaker restituiscono una fotografia limpida: il fattore campo e il diverso valore tecnico delle due rose spingono il Lipsia in vetta ai pronostici. William Hill quota la vittoria interna a 1.40, il pareggio a 4.60 e il successo ospite a 6.00.

Molto simili le valutazioni di Bet365: il segno 1 è offerto a 1.42, l'X a 5.00 e il colpo esterno dell'Augsburg tocca addirittura quota 6.50. La squadra di casa parte dunque con tutti i favori del pronostico.

Focus sulle stelle: Diomande trascina, Nusa aggiunge estro, Augsburg si affida a Claude-Maurice

La lente d’ingrandimento dei tifosi sarà tutta sulle prestazioni di Yan Diomande, talento ivoriano classe 2006, che ha già stregato la Bundesliga con numeri da predestinato: in 23 presenze (18 da titolare) ha collezionato 9 reti e 5 assist, mantenendo una media voto di 7.73, una delle più alte tra i giocatori offensivi del campionato.

La sua capacità di saltare l’uomo è impressionante: sono ben 81 i dribbling riusciti su 136 tentati, mentre la sua visione di gioco si esprime anche nei 38 passaggi chiave recapitati ai compagni. Diomande non è solo rapidità e fantasia: vanta anche 127 duelli vinti su 264 totali, mostrando un'intensità e una presenza in campo da giocatore già maturo. Accanto a lui, Antonio Nusa rappresenta il completamento ideale nel tridente dei Roten Bullen. Il norvegese, appena ventenne, ha già alle spalle 21 apparizioni stagionali dove ha saputo servire 2 assist e segnare 2 reti. La sua cifra tecnica emerge in modo particolare nell’abilità nell’uno contro uno: Nusa ha portato a termine 53 dribbling su 100 tentativi e si fa apprezzare anche per i 48 falli subiti, fattore che spesso apre falle decisive nella difesa avversaria.

Non da meno la quota di duelli vinti, 122 su 218, a confermare quanto pesi nelle soluzioni offensive del Lipsia. Sul fronte Augsburg, gli occhi sono puntati su Alexis Claude-Maurice. Il centrocampista francese è l’uomo più pericoloso della formazione bavarese: ha mandato a referto 4 gol e 4 assist in 21 partite, provando la conclusione ben 44 volte (21 nello specchio). Claude-Maurice è uomo dappertutto: ha collezionato 569 passaggi totali e 21 chiavi, duellando con successo in 102 contrasti su 223. Da segnalare anche la precisione dal dischetto, con un penalty segnato su uno calciato, e una capacità di farsi trovare pronto nell’ultimo terzo di campo. Accanto a lui va menzionato Rodrigo Ribeiro, attaccante del futuro che in appena 213 minuti in Bundesliga ha già realizzato 2 reti e si è messo in luce per l’ottima percentuale realizzativa: su 9 tiri, 6 sono finiti nello specchio.