Un pomeriggio dal sapore di calcio tedesco sarà quello che attende i tifosi sabato 7 marzo alle 15:30, quando al Red Bull Arena di Leipzig si incroceranno le sorti di Lipsia e Augsburg, per la 25ª giornata della Bundesliga 2025/26. In palio punti cruciali per le ambizioni europee dei padroni di casa e la rincorsa a una salvezza serena degli ospiti. Le premesse parlano chiaro: sarà una sfida ricca di spunti tattici e individualità pronte a lasciare il segno.

Le probabili formazioni: le scelte di Lipsia e Augsburg

Per la gara della Red Bull Arena, il Lipsia dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-3, pronto a valorizzare l’intraprendenza sulle corsie e le qualità creative dei suoi giovani gioielli.

Tra i pali Vandevoordt, protetto da Baku, Orban, Lukeba e Raum, linea difensiva di sostanza e spinta. In mezzo al campo, spazio a Gruda, Seiwald e Baumgartner, con Yan Diomande, rivelazione di stagione, a svettare nel tridente insieme a Romulo Cruz e Antonio Nusa, due armi preziose per dare profondità e imprevedibilità alla manovra offensiva. L'Augsburg proverà a rispondere con un 3-4-2-1 a specchio invertito: tra i pali Dahmen, davanti una difesa a tre composta da Banks, Schlotterbeck e Arthur Chaves. Sulle fasce Fellhauer e Wolf daranno ampiezza, supportati dalla solidità centrale di Massengo e Rieder. In avanti, Komur e Claude-Maurice agiranno alle spalle di Rodrigo Ribeiro, attaccante portoghese classe 2005 che ha già fatto intravedere lampi di talento.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 25
06/03/2026 20:30
Bayern Monaco
VS
Borussia Mönchengladbach
07/03/2026 15:30
Friburgo
VS
Bayer Leverkusen
07/03/2026 15:30
Wolfsburg
VS
Amburgo
07/03/2026 15:30
Mainz
VS
Stoccarda
07/03/2026 15:30
Lipsia
VS
Augsburg
07/03/2026 15:30
Heidenheim
VS
Hoffenheim
07/03/2026 18:30
Colonia
VS
Borussia Dortmund
08/03/2026 15:30
St. Pauli
VS
Eintracht Francoforte
08/03/2026 17:30
Union Berlino
VS
Werder Brema

Quote: favoritissimo Lipsia secondo i bookmakers

I palinsesti dei principali bookmaker restituiscono una fotografia limpida: il fattore campo e il diverso valore tecnico delle due rose spingono il Lipsia in vetta ai pronostici. William Hill quota la vittoria interna a 1.40, il pareggio a 4.60 e il successo ospite a 6.00.

Molto simili le valutazioni di Bet365: il segno 1 è offerto a 1.42, l'X a 5.00 e il colpo esterno dell'Augsburg tocca addirittura quota 6.50. La squadra di casa parte dunque con tutti i favori del pronostico.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
24
20
3
1
88 / 23
65
63
W
W
W
W
D
2
Borussia Dortmund
24
15
7
2
51 / 25
26
52
L
D
W
W
W
3
Hoffenheim
24
14
4
6
49 / 31
18
46
L
D
W
L
W
4
Stoccarda
24
14
4
6
48 / 32
16
46
W
D
W
L
W
5
Lipsia
24
13
5
6
46 / 33
13
44
W
D
D
W
L
6
Bayer Leverkusen
24
13
4
7
45 / 29
16
43
W
D
L
W
D
7
Eintracht Francoforte
24
9
7
8
48 / 49
-1
34
W
L
W
D
L
8
Friburgo
24
9
6
9
34 / 39
-5
33
L
W
L
W
L
9
Augsburg
24
9
4
11
30 / 41
-11
31
W
W
W
L
W
10
Union Berlino
24
7
7
10
29 / 38
-9
28
L
W
L
D
L
11
Amburgo
24
6
8
10
26 / 35
-9
26
L
L
D
W
W
12
Borussia Mönchengladbach
24
6
7
11
27 / 39
-12
25
W
L
L
D
D
13
Colonia
24
6
6
12
33 / 41
-8
24
L
D
L
L
W
14
Mainz
24
5
8
11
27 / 39
-12
23
D
D
L
W
W
15
St. Pauli
24
6
5
13
23 / 40
-17
23
W
W
L
W
L
16
Werder Brema
24
5
7
12
25 / 44
-19
22
W
L
L
L
D
17
Wolfsburg
24
5
5
14
33 / 53
-20
20
L
L
D
L
L
18
Heidenheim
24
3
5
16
22 / 53
-31
14
L
D
L
L
L

Focus sulle stelle: Diomande trascina, Nusa aggiunge estro, Augsburg si affida a Claude-Maurice

La lente d’ingrandimento dei tifosi sarà tutta sulle prestazioni di Yan Diomande, talento ivoriano classe 2006, che ha già stregato la Bundesliga con numeri da predestinato: in 23 presenze (18 da titolare) ha collezionato 9 reti e 5 assist, mantenendo una media voto di 7.73, una delle più alte tra i giocatori offensivi del campionato.

La sua capacità di saltare l’uomo è impressionante: sono ben 81 i dribbling riusciti su 136 tentati, mentre la sua visione di gioco si esprime anche nei 38 passaggi chiave recapitati ai compagni. Diomande non è solo rapidità e fantasia: vanta anche 127 duelli vinti su 264 totali, mostrando un'intensità e una presenza in campo da giocatore già maturo. Accanto a lui, Antonio Nusa rappresenta il completamento ideale nel tridente dei Roten Bullen. Il norvegese, appena ventenne, ha già alle spalle 21 apparizioni stagionali dove ha saputo servire 2 assist e segnare 2 reti. La sua cifra tecnica emerge in modo particolare nell’abilità nell’uno contro uno: Nusa ha portato a termine 53 dribbling su 100 tentativi e si fa apprezzare anche per i 48 falli subiti, fattore che spesso apre falle decisive nella difesa avversaria.

Non da meno la quota di duelli vinti, 122 su 218, a confermare quanto pesi nelle soluzioni offensive del Lipsia. Sul fronte Augsburg, gli occhi sono puntati su Alexis Claude-Maurice. Il centrocampista francese è l’uomo più pericoloso della formazione bavarese: ha mandato a referto 4 gol e 4 assist in 21 partite, provando la conclusione ben 44 volte (21 nello specchio). Claude-Maurice è uomo dappertutto: ha collezionato 569 passaggi totali e 21 chiavi, duellando con successo in 102 contrasti su 223. Da segnalare anche la precisione dal dischetto, con un penalty segnato su uno calciato, e una capacità di farsi trovare pronto nell’ultimo terzo di campo. Accanto a lui va menzionato Rodrigo Ribeiro, attaccante del futuro che in appena 213 minuti in Bundesliga ha già realizzato 2 reti e si è messo in luce per l’ottima percentuale realizzativa: su 9 tiri, 6 sono finiti nello specchio.
© RIPRODUZIONE VIETATA