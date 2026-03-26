L’Italia Under 21 ha conseguito una vittoria convincente contro la Macedonia del Nord, imponendosi con un netto 4-0 allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli. Questo successo, maturato nel settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, ha permesso agli azzurrini di raggiungere momentaneamente la Polonia in vetta alla classifica. La squadra, guidata da Silvio Baldini, era chiamata a una prestazione autoritaria per mantenere alta la pressione sulla capolista e consolidare il secondo posto, obiettivo pienamente raggiunto grazie alle reti di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini.

La formazione iniziale schierata da mister Baldini ha visto Palmisani tra i pali; in difesa, Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi; a centrocampo, il trio composto da Ndour, Lipani e Dagasso; in attacco, il tridente formato da Cherubini, Ekhator e Koleosho. La selezione macedone, sotto la guida di Stanic, ha adottato un approccio più cauto, privilegiando la fase difensiva nel tentativo di arginare le offensive italiane.

Dominio azzurro nel primo tempo

L’Italia ha approcciato la gara con grande determinazione, trovando il vantaggio già al 4’ con un preciso colpo di testa di Cher Ndour, abile a sfruttare un cross calibrato di Bartesaghi. Gli azzurrini hanno continuato a esercitare una pressione costante, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni.

Al 13’, Luca Lipani ha colpito un palo con una conclusione in diagonale, mentre al 18’ è stata la traversa a negargli la gioia del gol. Anche Jeff Ekhator e Dagasso si sono resi protagonisti di azioni pericolose, mettendo a dura prova la retroguardia avversaria. La Macedonia del Nord, dal canto suo, si è concentrata esclusivamente sulla fase di contenimento, senza mai creare pericoli significativi per la porta difesa da Palmisani. La prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 1-0, a testimonianza del controllo totale esercitato dall’Italia.

Ripresa senza storia e poker finale

Il secondo tempo ha mantenuto lo stesso copione tattico. L’Italia ha raddoppiato al 49’ grazie a un preciso destro di Luca Lipani dal limite dell’area, che ha sorpreso il portiere avversario.

Appena un minuto più tardi, al 50’, gli azzurrini hanno calato il tris con Jeff Ekhator, bravo a finalizzare con freddezza un assist perfetto di Dagasso. Con il risultato ormai in cassaforte, il tecnico Baldini ha optato per alcune rotazioni, ma la squadra ha continuato a spingere, anche in ottica differenza reti, un fattore che potrebbe rivelarsi cruciale nel Girone E. All’85’, il poker è stato siglato da Seydou Fini, che ha trasformato con sicurezza un calcio di rigore, fissando il risultato sul definitivo 4-0. Nel finale, l’Italia ha gestito il vantaggio senza particolari affanni fino al triplice fischio dell’arbitro.

Grazie a questa importante vittoria, l’Italia Under 21 aggancia momentaneamente la Polonia in vetta alla classifica del girone, seppur con una partita in più.

Il prossimo impegno degli azzurrini è in programma in Svezia, una trasferta che rappresenterà un banco di prova significativo per confermare i progressi mostrati a Empoli e per consolidare le ambizioni di qualificazione agli Europei del 2027. La Polonia, capolista a punteggio pieno, scenderà in campo nel prossimo turno contro l’Armenia, mantenendo viva la competizione per il primato nel gruppo.