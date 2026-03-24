È stato ufficialmente designato l'arbitro che avrà il compito di dirigere la semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio, un appuntamento di vitale importanza per la Nazionale italiana nel suo cammino verso il prestigioso torneo iridato. L'olandese Danny Makkelie, arbitro di riconosciuta esperienza internazionale, è stato scelto per arbitrare l'atteso incontro tra Italia e Irlanda del Nord. La partita è fissata per giovedì 26 marzo, con calcio d'inizio alle ore 20.45, e si svolgerà nella città di Bergamo, sede scelta e confermata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che ha riconosciuto l'importanza strategica dell'incontro e la capacità della città di ospitarlo al meglio.

La squadra arbitrale al completo per la semifinale

Il direttore di gara olandese Danny Makkelie sarà affiancato da una squadra arbitrale di comprovata e solida esperienza internazionale, garanzia di professionalità in un match di alta rilevanza. Gli assistenti designati per questa delicata sfida saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, anch'essi olandesi. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato allo spagnolo Gil Manzao, a completamento del team in campo. Per quanto riguarda il supporto tecnologico, fondamentale nelle competizioni moderne, il sistema del Video Assistant Referee (VAR) vedrà all'opera Pol van Boekel, mentre Jeroen Manschot ricoprirà la funzione di Assistente Video Assistant Referee (AVAR).

La meticolosa composizione di questa squadra arbitrale, composta da professionisti di alto livello, sottolinea la rilevanza e l'elevato profilo internazionale della partita, garantendo massima imparzialità e competenza.

Il contesto della sfida decisiva e la scelta strategica di Bergamo

L'incontro tra Italia e Irlanda del Nord rappresenta una tappa fondamentale e decisiva nel percorso di qualificazione della Nazionale azzurra ai prossimi Campionati Mondiali. Si tratta, infatti, della semifinale del playoff, un passaggio obbligato e cruciale per la Nazionale azzurra, che mira ad accedere alla fase finale del prestigioso torneo internazionale, generando grande tensione e aspettativa tra i tifosi.

La scelta di Bergamo come città ospitante per questo match di vitale importanza è stata attentamente ponderata e successivamente confermata dalla FIGC. La Federazione ha voluto mettere in risalto l'eccellente accoglienza che Bergamo ha dimostrato in occasioni precedenti, unitamente all'indiscussa idoneità dello stadio cittadino, ritenuto perfettamente attrezzato per ospitare un evento di tale portata e risonanza mediatica. La designazione di un arbitro di calibro internazionale come Makkelie, riconosciuto per la sua vasta esperienza, conferma ulteriormente l'elevato valore e l'importanza strategica di questa partita per le ambizioni mondiali dell'Italia.