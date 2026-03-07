La Bundesliga si accende con la venticinquesima giornata, che vedrà il Mainz affrontare lo Stoccarda sabato 7 marzo, alle ore 15:30, nel suggestivo palcoscenico della Mewa Arena. I padroni di casa cercano punti preziosi davanti al pubblico amico, mentre gli ospiti inseguono traguardi importanti dopo un’annata fin qui all’insegna della continuità e degli exploit offensivi.

Le probabili formazioni: Mainz a trazione anteriore, Stoccarda fedele al 4-4-2

Secondo le ultime indicazioni, il Mainz dovrebbe presentarsi in campo con un 3-5-2 che punta sulla solidità difensiva e sulle ripartenze di uomini di gamba e qualità come Sheraldo Becker e Phillip Tietz.

Davanti a Batz, la linea difensiva verrebbe composta da Kohr, Posch e Potulski; a centrocampo largo spazio per Widmer e Mwene sulle corsie, con Nebel, Sano e Lee al centro. In attacco la collaudata coppia Tietz-Becker proverà a mettere in difficoltà una difesa che nello Stoccarda spesso si schiera alta e cerca di aggredire il portatore di palla.

Lo Stoccarda dovrebbe confermare il suo 4-4-2 che ha dato equilibrio in questa Bundesliga: Nübel fra i pali, linea difensiva composta da Jeltsch, Jaquez, Hendriks e Leweling; Stiller e Karazor in mezzo, con Fuehrich e Nartey sugli esterni chiamati a fornire qualità e imprevedibilità. Davanti, occhi puntati sul tandem Demirović–Undav: il bosniaco e il tedesco sono la vera arma in più dei biancorossi.

Quote: Stoccarda favorito nelle previsioni dei bookmaker

I pronostici della vigilia sorridono agli ospiti: William Hill quota il successo dello Stoccarda a 2.10, mentre il colpo interno del Mainz è valutato a 3.00, con il pareggio fissato a 3.50. Anche Bet365 segue una linea simile: vittoria biancorossa offerta a 2.15, pareggio a 3.60, Mainz che parte da outsider con quota 3.20.

Handicap e valori danno quindi maggiore fiducia alla formazione ospite, che può contare su interpreti di spicco soprattutto in attacco.

Focus statistico: Undav sempre decisivo, Becker e Tietz fulcro del Mainz

Lo Stoccarda fa molta affidabilità su Deniz Undav, uomo chiave che ha collezionato numeri da primo della classe: 14 reti e 4 assist in 20 presenze, con ben 66 tiri totali e una media-voto di 7.17.

Undav è il terminale offensivo più pericoloso dei biancorossi e la sua presenza crea inevitabilmente squilibri tra le linee rivali. Non va sottovalutata la stagione di Ermedin Demirović: 7 centri e 2 assist in 15 presenze, una presenza costante nelle aree avversarie e una propensione al duello – ben 129, di cui 51 vinti – segno di una punta arcigna e combattente.

Dal lato Mainz, attenzione a Sheraldo Becker, che nelle quattro presenze in Bundesliga ha segnato un gol e si è dimostrato in crescita. Utilizzato spesso come arma a partita in corso, Becker cerca ora maggiore minutaggio per incidere. Accanto a lui, Phillip Tietz ha trovato spazio nel nuovo sistema offensivo del Mainz e si segnala per la capacità di rendersi pericoloso anche lontano dalla porta: 21 tiri totali in 9 partite con la maglia biancorossa, 1 gol e 1 assist, oltre a un’attitudine al duello (65 vinti su 160 tentati) che lo rende perno della manovra offensiva.

Tietz è inoltre il rigorista designato, avendo già conquistato un penalty in questa stagione.

Lo Stoccarda, quindi, arriva a Mainz con la fiducia dei bookmaker e la spinta di una coppia d’attacco prolifica, mentre i padroni di casa cercheranno ancora una volta di aggrapparsi alla vena di Becker e al dinamismo di Tietz per strappare punti pesanti davanti alla propria curva.