La notte dell’Olimpico ha consegnato agli archivi un Roma–Juventus pirotecnico, chiuso sul 3-3, ma soprattutto ha acceso riflettori inattesi su un protagonista capace di mettere d’accordo tutti. La prestazione di Donyell Malen è stata infatti una delle note più liete del match, tanto da attirare l’attenzione non solo dei tifosi e degli addetti ai lavori giallorossi, ma anche dello staff dirigenziale della Juventus. Movimenti continui, attacchi alla profondità, capacità di creare superiorità e un gol di velocità e tecnica hanno certificato l’impatto dell’olandese in una gara ad altissima tensione.

Un rendimento che, secondo quanto filtra, avrebbe convinto anche Luciano Spalletti a inserire il suo nome nella lista degli attaccanti da monitorare in vista della prossima estate.

Malen un identikit che si avvicina a quanto ricercato dalla Juve

La Juventus ha osservato da vicino, e con attenzione, ciò che Malen è riuscito a produrre contro una delle difese più fisiche del campionato. I continui smarcamenti dell’olandese hanno creato problemi persino a un colosso come Gleison Bremer, spesso costretto a rincorrere e ad adattarsi a un attaccante atipico, capace di alternare profondità e gioco spalle alla porta. Il gol segnato dall’ex Aston villa è la sintesi perfetta del suo repertorio: scatto bruciante, controllo orientato e conclusione rapida, senza dare riferimenti alla retroguardia bianconera.

Alla Continassa, da tempo, si cerca un centravanti con queste caratteristiche: un giocatore in grado di dialogare con la squadra, ma anche di attaccare lo spazio con ferocia, rompendo gli equilibri avversari. In questo senso, Malen sembra rispondere in modo sorprendentemente preciso all’identikit tracciato dalla Juventus.

Un’ipotesi clamorosa e i paletti del mercato

L’eventuale interesse bianconero, se confermato, avrebbe però del clamoroso. Malen è arrivato nella Capitale appena due mesi fa dall’Aston Villa, e il suo inserimento nella Roma è ancora in piena fase di sviluppo. Va inoltre fatta una doverosa precisazione contrattuale: l’olandese è attualmente in prestito dall’Aston Villa, ma l’accordo prevede un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro qualora il calciatore raggiungesse il 50% delle presenze possibili e la Roma si qualificasse a una competizione europea. Due obiettivi che, allo stato attuale, appaiono pienamente alla portata dei giallorossi.