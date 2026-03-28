L’Orange Vélodrome si prepara a essere teatro di una delle classiche più attese del calcio francese: domenica 1 marzo alle 20:45, il Marsiglia ospiterà il Lione nel match valido per la 24ª giornata della Ligue 1 2025/26. Le due formazioni si sfideranno con l’obiettivo di dare una svolta decisiva alla loro stagione, in un incontro che promette scintille sotto il cielo di Marsiglia.

Le probabili formazioni: i volti nuovi e le certezze

Il Marsiglia, tra le mura amiche, dovrebbe schierarsi con il 4-1-4-1 per sfruttare al massimo la qualità dei suoi uomini offensivi e garantire solidità in mezzo al campo.

Tra i pali ci sarà Geronimo Rulli, con una linea difensiva composta da Timothy Weah, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ed Emerson. A fare da schermo davanti alla retroguardia ci penserà Hoejbjerg, mentre le chiavi della manovra offensiva saranno affidate a Mason Greenwood e Amine Gouiri, supportati da Arthur Vermeeren, Quinten Timber e Igor Paixao.

Il Lione risponde con il classico 4-3-3: Dominik Greif tra i pali, Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhate e Ruben Kluivert in difesa. In mezzo al campo agiscono Tessmann, Morton e Corentin Tolisso, mentre il tridente offensivo presenta il giovane talento brasiliano Endrick, Noah Nartey e Abner, pronti a cercare la giocata decisiva.

Quote e favoriti: Vélodrome terreno insidioso per il Lione

I principali bookmaker indicano i padroni di casa come favoriti per la vittoria: William Hill quota il successo del Marsiglia a 1.95, il pareggio a 3.50 e il colpo esterno del Lione a 3.50. Il quadro è pressoché identico su Bet365, dove la vittoria dell’OM è fissata a 1.95, il segno “X” sale a 3.60 e il blitz dei Gones raggiunge quota 3.80.

Il Vélodrome, come sempre, rappresenta una roccaforte difficile da espugnare, e il Marsiglia sembra intenzionato a sfruttare il fattore campo per mantenere la rotta verso le posizioni che contano.

Le statistiche dei giocatori chiave: Greenwood brilla, Endrick sorprende

Il Marsiglia conta sulla vena realizzativa di Mason Greenwood.

L’attaccante inglese (24 anni) ha già messo a segno 14 reti in 22 presenze di Ligue 1, partendo titolare in 20 occasioni e accumulando 1741 minuti in campo. Numeri ulteriormente impreziositi dai 4 assist, dai 57 tiri totali (con 32 nello specchio) e da ben 36 dribbling riusciti su 73 tentati. Greenwood emerge anche nei passaggi chiave (42) e vanta una media-voto di 7.44: in questo momento, è lui il faro dell’attacco marsigliese, capace di trovare la porta anche dal dischetto, con 5 rigori trasformati su 7 tentati.

Amine Gouiri rappresenta invece il partner ideale in avanti: con 5 gol e 2 assist in 13 presenze (808 minuti), dimostra una predisposizione a incidere sia da titolare che da subentrante.

Abile nel creare spazi e insidiare le difese avversarie, Gouiri ha concluso 19 volte verso la porta, centrando il bersaglio in 13 occasioni. Il suo apporto nei duelli (27 vinti su 74) mostra una crescita costante nella partecipazione al gioco fisico.

Un altro protagonista per l’OM è Igor Paixao: in 20 gare (1236 minuti), il brasiliano ha realizzato 4 gol e servito 2 assist, distinguendosi per la sua capacità di saltare l’uomo (17 dribbling riusciti su 46) e per l’intensità nei duelli, con 63 vinti su 154. Inoltre, Paixao si fa apprezzare per la generosità difensiva, come testimoniano i 15 tackle riusciti e le 11 intercettazioni.

Sul fronte Lione, i riflettori sono tutti per Endrick, talento classe 2006: nelle prime 5 apparizioni in maglia Gones, il brasiliano ha già raccolto 3 gol e 1 assist in 418 minuti di gioco.

Endrick dimostra grande precisione sotto porta (10 tiri in porta su 12 tentativi), buone doti di dribbling (12 riusciti su 30) e un impatto notevole nei duelli (24 vinti su 60). Si è inoltre già tolto la soddisfazione di vincere e trasformare un rigore, mostrando la personalità di un veterano.

Noah Nartey, poco più che ventenne, ha esordito in grande stile: 2 gol in 4 presenze per il talento danese, che ricopre la posizione di mezzala. Nei suoi 332 minuti, Nartey ha già tirato 3 volte (2 nello specchio), e vanta 8 dribbling riusciti su 12. Con 125 passaggi totali e un rating medio di 7.25, si candida a essere l’uomo di equilibrio tra le linee.

Abner, invece, garantisce solidità sulla fascia per il Lione: 16 presenze tutte da titolare, 3 gol segnati da posizione difensiva e 558 passaggi effettuati testimoniano il suo coinvolgimento costante nella manovra. Le sue 19 tackle, 4 intercettazioni e una certa propensione al cartellino (4 gialli e 1 rosso in stagione) lo rendono un tassello fondamentale nell’undici di partenza gones.