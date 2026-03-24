Andrea Cambiaso è sicuramente uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. L'esterno italiano sarebbe finito nel mirino del Barcellona per la prossima sessione estiva di mercato con i blaugrana che potrebbero mettere sul piatto una cifra importante per strapparlo alla Vecchia Signora.

Il Barcellona monitora Cambiaso per giugno

Dopo il forte interesse del Manchester City nelle precedenti sessioni di mercato, stando ad alcuni rumors il classe 2000 sarebbe un obiettivo del Barcellona per rinforzare le corsie esterne nella prossima stagione.

Il club catalano potrebbe investire una cifra consistente e mettere sul piatto un'offerta attorno ai 50 milioni di euro. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta oppure in fase avanzata, ma di un'idea da parte del Barca che potrebbe svilupparsi nei porssimi mesi.

La Juventus ritiene Cambiaso un elemento importante ma di fronte ad un'offerta di 50-60 milioni potrebbe prendere in considerazione la cessione per poi finanziare il mercato in entrata e completare la rosa a disposizione di mister Spalletti. Fondamentale sarà il piazzamento dei bianconeri in campionato; senza la qualificazione alla prossima Champions League, una possibile cessione del 26enne italiano potrebbe diventare probabile con la dirigenza che potrebbe fiondarsi su alcune alternative.

Resta in piedi la candidatura di Zeki Celik che non ha ancora rinnovato con la Roma e potrebbe liberarsi a parametro zero, mentre più costosa è la pista che porta a Destiny Udogie valutato attorno ai 30-35 milioni di euro dal Tottenham.

Si continua a monitorare Kessie per la mediana

Frank Kessie continua ad essere nei radar della Juventus per l'estate. Il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare l'Al-Ahli visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno con l'obiettivo di ritornare in Europa ed essere ancora protagonista. Stando ad alcuni rumors, la Juventus è alla finestra ed in caso di mancato accordo per il rinnovo è pronta ad un'offerta tra i 6-7 milioni per convincere il classe 96 a sposare il progetto targato Spalletti.

Kessie rappresenterebbe quella pedina fondamentale per dare fisicità, duttilità e soprattutto leadership ad un centrocampo povero di alternative. Il club bianconero deve però battere la concorrenza dell'Inter che in estate potrebbe effettuare una rivoluzione in mediana ma anche del Milan che valuta diversi profili come anche Goretzka in uscita dal Bayern Monaco.

L'eventuale arrivo di Kessie o di un altro centrocampista potrebbe portare dalla cessione di Koopmeiners che resta nel mirino del Galatasaray ma anche di Miretti che piace a diversi club italiani.