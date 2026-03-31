La Juventus prepara una rivoluzione nella prossima sessione estiva di calciomercato. Una rivoluzione che potrebbe riguardare soprattutto il centrocampo con la dirigenza che sta valutando diversi profili. Uno dei nomi sul taccuino è quello di Davide Frattesi che potrebbe rientrare in uno scambio che coinvolgerebbe Manuel Locatelli.

Inter-Juve, possibile scambio tra Locatelli e Frattesi

Già a gennaio, il club bianconero aveva messo nel mirino il classe 99 dell'Inter che in questa stagione ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Chivu e potrebbe lasciare Milano in estate per rimettersi in gioco e ritornare protagonista come ai tempi del Sassuolo.

La società nerazzurra non fa sconti sul cartellino che si aggira attorno ai 40 milioni di euro; ecco perchè la Vecchia Signora starebbe valutando una proposta di scambio alla pari con Manuel Locatelli che nonostante una buona stagione potrebbe esser sacrificato per arrivare proprio a Frattesi. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già avanzata, ma di un'ipotesi che potrebbe accontentare entrambe le società.

La Juve andrebbe ad acquistare un calciatore con le caratteristiche ideali per il gioco di mister Spalletti: Frattesi ha infatti grande capacità d'inserimento ed una duttilità nel ricoprire sia il ruolo di mezz'ala ma all'occorrenza di trequartista; l'Inter invece si andrebbe ad assicurare un calciatore di grande esperienza come Locatelli, capace di essere un'alternativa di grande spessore tecnico ai vari Calhanoglu e Zielinski.

Possibili offerte dalla Premier per Bremer

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Gleison Bremer. Nonostante un ruolo da assoluto protagonista, il difensore brasiliano potrebbe salutare Torino visto l'interesse di diversi top club inglesi. Stando ad alcuni rumors, la dirigenza prenderebbe in considerazione offerte attorno ai 60 milioni di euro per il classe 97, cifra che verrebbe successivamente reinvestita per rinforzare il pacchetto arretrato e l'intero organico. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno in estate, dalla volontà di Bremer di iniziare una nuova avventura ma soprattutto dal piazzamento in campionato dei bianconeri che senza qualificazione alla prossima Champions, sarebbero costretti a valutare la cessione di qualche pezzo pregiato.

Oltre Bremer, restano da definire anche le situazioni di Federico Gatti e Juan Cabal. Il centrale italiano resta nel mirino del Milan che potrebbe provare una nuova offensiva in estate, mentre il duttile difensore colombiano piace in Premier ed in particolar modo al Crystal Palace.