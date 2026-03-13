Il futuro di Lois Openda alla Juventus potrebbe essere già in bilico dopo appena una stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Fenerbahce avrebbe mostrato interesse per il centravanti belga arrivato a Torino la scorsa estate come uno dei grandi colpi del mercato bianconero.

Una notizia che, se confermata, potrebbe essere accolta con favore alla Continassa. Sia la dirigenza juventina sia il tecnico Luciano Spalletti starebbero infatti valutando profondamente il reparto offensivo in vista della prossima stagione e l’ex Lipsia, alla luce delle prestazioni offerte finora, non sembrerebbe più una pedina centrale nel progetto tecnico.

Una stagione sotto le aspettative

L’annata di Openda con la maglia della Juventus è stata fin qui estremamente complicata. Il centravanti belga, classe 2000, non è mai riuscito a trovare continuità né a incidere con regolarità sotto porta.

I numeri parlano chiaro: in 33 presenze ufficiali con la maglia bianconera sono arrivati appena 2 gol, un bottino decisamente troppo modesto per un attaccante che avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti di riferimento offensivi della squadra.

Un rendimento che ha inevitabilmente fatto nascere più di un dubbio all’interno della società, soprattutto considerando l’investimento fatto la scorsa estate. Per assicurarsi il giocatore dal Lipsia, infatti, la Juventus aveva messo sul piatto oltre 40 milioni di euro, rendendolo uno degli acquisti più costosi della recente gestione.

L’ipotesi prestito per rilanciarlo

Proprio per questo motivo appare difficile immaginare una cessione immediata a titolo definitivo alle stesse cifre dell’acquisto. È infatti improbabile che il Fenerbahce o qualsiasi altro club, sia disposto a investire una somma così elevata per un attaccante reduce da una stagione a dir poco complicata.

Per questo la soluzione più realistica potrebbe essere quella di un prestito. La Juventus potrebbe valutare una formula con diritto o obbligo di riscatto, magari legato al raggiungimento di determinati obiettivi come il numero di presenze o di gol segnati nel corso della stagione.

Un’operazione che permetterebbe ai bianconeri di alleggerire il monte ingaggi e, allo stesso tempo, offrire a Openda la possibilità di ritrovare fiducia e continuità lontano da Torino.