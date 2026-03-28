Nello scenario dello Stade Saint-Symphorien di Metz, domenica 1 marzo alle 17:15, i granata padroni di casa si preparano a incrociare i tacchetti contro il sorprendente Stade Brestois per la ventiquattresima giornata di Ligue 1. Un appuntamento che mette in palio punti importantissimi per i rispettivi obiettivi stagionali, con il Metz deciso a fare la voce grossa davanti al proprio pubblico e il Brestois pronto a confermare quanto di buono ha mostrato fin qui.

Le probabili formazioni di Metz-Stade Brestois

Per questa sfida, Metz sembra orientato verso il 4-1-4-1 con Jonathan Fischer tra i pali, linea difensiva composta da Kouao, Sane, Yegbe e Ballo-Toure.

Davanti alla difesa Jean-Philippe Gbamin, poi Michal e Toure interni con Traore e Tsitaishvili sulle fasce. In avanti la freccia Mouhamadou Diallo sarà il riferimento principale.

Lato Brestois, il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1: Coudert tra i pali, quartetto difensivo con Lala, Chardonnet, Diaz e Guindo. A far filtro davanti alla retroguardia Chotard e Magnetti, poi la fantasia di Del Castillo, Doumbia ed Ebimbe agirà alle spalle dell’ariete Ajorque, protagonista atteso e centro di gravità dell’attacco bretone.

Quote: favore del Stade Brestois secondo i bookmaker

I bookmaker si schierano: il Stade Brestois arriva a Metz con i crismi della favorita.

William Hill quota la vittoria interna del Metz a 3.30, il pareggio a 3.25 e il successo esterno dei bretoni a 2.10. Bet365 offre una valutazione ancora più ampia per il colpo esterno dei ragazzi di Brest, fissando l’«1» a 3.60, la «X» a 3.40 e il «2» sempre a 2.10. Un consenso che riflette la solidità e la freschezza mostrate dalla compagine ospite nell’ultimo periodo.

Le statistiche: occhi puntati su Diallo e Ajorque

Mouhamadou Diallo resta il faro offensivo di casa Metz: 4 reti e 1 assist in 16 apparizioni, una presenza costante sia da titolare sia entrando a gara in corso.

La sua freddezza e la capacità di farsi trovare al posto giusto restano le armi principali dei granata: 20 tiri totali, 11 nello specchio, e un dato interessante sui duelli, con 87 vinti sui 194 totali. Il senegalese ha inoltre conquistato un rigore e, sebbene lo abbia sbagliato, testimonia la sua pericolosità in area avversaria. Al Sudoplas Stadium, il suo contributo potrà essere decisivo per sbloccare la gara.

Tra le giovani sorprese c’è Lucas Michal: dopo le primissime esperienze al Monaco, il classe 2005 si sta ritagliando spazio anche nella mediana del Metz. Nelle sue 3 presenze con la nuova maglia ha già collezionato 47 passaggi e un duello vinto su quattro nei 156 minuti giocati in Ligue 1, mostrando coraggio nelle giocate individuali (su 5 dribbling tentati, 2 riusciti).

Per lui questa partita rappresenta una nuova tappa di crescita in una stagione dal sapore di apprendistato fra i grandi.

Nella trequarti granata spicca anche Giorgi Tsitaishvili. Il giovane georgiano ha già raccolto 23 presenze in campionato, 19 dall’inizio, siglando 2 gol e servendo 1 assist. Notevole il numero di dribbling tentati (53, di cui 20 riusciti) e la sua tendenza a cercare spesso l’uno contro uno. Anche i 26 passaggi chiave registrati parlano di una vocazione offensiva ormai chiara, a cui si aggiungono doti di sacrificio: 13 tackle e 8 intercetti in fase di ripiego.

Sposta il baricentro in casa Stade Brestois, dove spicca la stagione solida di Éric Junior Dina Ebimbe: 2 reti in 17 uscite nonostante molte presenze da subentrato e una presenza costante nella lotta in mezzo al campo, con 15 tackle effettuati e 30 duelli vinti su 68.

In avanti il riferimento resta Ludovic Ajorque, il corazziere bretone che ha messo a referto 5 gol e ben 7 assist in 22 gare, totalizzando quasi duemila minuti e vincendo 184 duelli. Il suo apporto alla manovra e la sua imprevedibilità sulle seconde palle sono un valore aggiunto per gli ospiti.

Infine il dato sulla pericolosità di Romain Del Castillo: 7 gol segnati ed è anche uno dei rigoristi più affidabili dei suoi, con 6 trasformazioni dal dischetto su 8 tentativi. A ciò aggiunge 2 assist e la bellezza di 46 passaggi chiave, una media di oltre due a gara su 21 presenze, mentre in fase difensiva non si risparmia: 46 tackle tentati e 17 intercetti a testimonianza di una propensione al sacrificio che rende la squadra di Brest compatta e temibile in entrambe le fasi.