Il giornalista sportivo Luca Momblano è intervenuto come di consueto sui microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando di un argomento molto caldo in questi giorni a Torino, quello del rinnovo di Dusan Vlahovic col club bianconero, ha detto: "Dal punto di vista del giocatore, e lo dico senza avere paura di smentite, non c'è più nessun dubbio. Dusan Vlahovic firmerà l'accordo con la Juventus, il giocatore lo ha anche confidato in maniera soddisfatta. Sa che rimarrà. e secondo me ha accettato in linea di massima le condizioni che gli ha posto il club piemontese.

Magari c'é ancora da limare un paio di cose, ma Vlahovic si sente già nella Juve 26-27".

Juve, con un Vlahovic in più la lista degli attaccanti da acquisire si assottiglia

Se le indiscrezioni lanciate da Momblano su una possibile permanenza di Dusan Vlahovic dovessero trovare conferma, la strategia offensiva della Juventus per la prossima estate cambierebbe in maniera significativa. Con il serbo ancora al centro del progetto, infatti, il club bianconero avrebbe la necessità di intervenire sul mercato per acquistare un solo attaccante e non due come ipotizzato negli ultimi mesi.

Juve, Openda e David due profili da piazzare

Allo stesso tempo, la società piemontese sarà chiamata a sfoltire il reparto cedendo almeno uno tra Lois Openda e Jonathan David.

In questo scenario, il canadese appare il principale indiziato a lasciare Torino: arrivato a parametro zero la scorsa estate, rappresenterebbe una plusvalenza potenzialmente immediata e continua ad avere diversi estimatori soprattutto in Francia. Più complesso invece il discorso legato a Openda. Il belga sta vivendo una stagione estremamente negativa con la maglia della Juventus e il peso dell’investimento fatto la scorsa estate, oltre 40 milioni di euro, rende difficile pensare a una cessione a titolo definitivo alle stesse cifre. Proprio per questo motivo resta da monitorare con attenzione la pista che porta al Fenerbahce, anche se un eventuale trasferimento difficilmente avverrebbe tramite una vendita immediata, ma piuttosto con la formula del prestito accompagnato da diritto o obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi.