Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha lanciato un chiaro avvertimento alla vigilia della finale playoff contro la Bosnia: “Bosnia scorbutica, primi 15‑20 minuti di fuoco”. Con queste parole, il CT ha voluto sottolineare sia la durezza dell’avversario sia l’importanza cruciale di un avvio di gara determinato per la qualificazione ai mondiali 2026.

La posta in gioco per il Mondiale

La partita, che si disputerà a Zenica, rappresenta l’ultimo e decisivo ostacolo per l’Italia nel percorso verso i Mondiali 2026. Gattuso ha rimarcato la necessità di una prestazione di grande intensità fin dai primi istanti, pienamente consapevole della posta in palio e della forza mentale richiesta per affrontare un impegno di tale portata.

Il monito del CT Gattuso

Attraverso la sua dichiarazione, Gennaro Gattuso ha inteso mettere in guardia la sua squadra: la Bosnia non deve essere in alcun modo sottovalutata, specialmente nelle fasi iniziali dell’incontro. Il riferimento esplicito ai “primi 15‑20 minuti di fuoco” evidenzia la chiara intenzione di imporre immediatamente il proprio ritmo di gioco e di non concedere alcun margine per possibili sorprese all'avversario.

Preparazione e dettagli tattici

In vista di questa sfida fondamentale, il gruppo azzurro ha completato l’ultimo allenamento presso il centro sportivo di Coverciano. La sessione ha incluso una partitella su campo ridotto, aperta ai media per i primi quindici minuti. Durante l'allenamento, Gattuso ha mescolato le carte, provando Kean e Retegui insieme in attacco.

Questo schieramento suggerisce che la coppia offensiva potrebbe partire titolare, salvo eventuali imprevisti dell'ultima ora. Scamacca, dopo aver iniziato con il resto del gruppo, ha proseguito con un lavoro differenziato a parte, assistito da un membro dello staff tecnico. Erano presenti anche figure istituzionali importanti come il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il capodelegazione, Gigi Buffon.

Nel frattempo, Edin Dzeko, capitano della Bosnia, ha cercato di allentare la tensione relativa all’esultanza di Dimarco, definendola “una cosa normalissima” e specificando che “non voleva offendere nessuno”, contribuendo a smorzare le polemiche pre-partita.

L'imperativo di una partenza decisa

Il messaggio lanciato da Gattuso è inequivocabile: per conquistare la qualificazione ai Mondiali, è indispensabile una partenza estremamente decisa e senza timori reverenziali. La Bosnia è stata avvertita, e l’Italia si presenta pronta a dare la sua risposta sul campo, con l'obiettivo di raggiungere il traguardo prefissato.