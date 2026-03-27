La Nazionale italiana di calcio si prepara per l'appuntamento cruciale della finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, gli azzurri affronteranno la Bosnia in trasferta, in una sfida decisiva che si disputerà martedì 31 marzo a Zenica. L'incontro rappresenta l'ultimo ostacolo per il pass alla rassegna iridata.

La partita si preannuncia particolarmente intensa, con l'Italia chiamata a confrontarsi in un ambiente ostile. Il pubblico bosniaco sosterrà con fervore la propria squadra, rendendo il fattore campo una variabile significativa.

La compagine tricolore dovrà assorbire le tensioni e trasformarle in motivazioni per centrare l'obiettivo Mondiale.

Data, orario e dove vedere Bosnia-Italia

Il calcio d'inizio di Bosnia-Italia è fissato per le ore 20.45 di martedì 31 marzo. L'attesissimo match sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1, con copertura nazionale. Per chi preferisse seguire l'evento in mobilità, la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play. Per aggiornamenti in tempo reale, si potrà consultare la diretta live testuale su OA Sport. La sfida si giocherà a Zenica, in casa della Bosnia, aggiungendo difficoltà alla missione azzurra.

Questa programmazione completa assicura ai tifosi italiani di seguire ogni istante di un appuntamento fondamentale per il calcio nazionale, chiamato a riscattarsi dopo le recenti delusioni nelle qualificazioni mondiali.

Il percorso dell'Italia nei playoff Mondiali 2026

Il cammino dell'Italia nei playoff è stato delineato dal sorteggio FIFA a Zurigo. Gli azzurri hanno conquistato la finale superando l'Irlanda del Nord in semifinale. Dall'altra parte del tabellone, la Bosnia ha avuto la meglio sul Galles. La vincente di questa finale tra Bosnia e Italia staccherà il biglietto per la fase finale dei Mondiali 2026.

La pressione sarà altissima, ma la squadra italiana dovrà dimostrare carattere e determinazione per superare questo ultimo ostacolo. L'appuntamento del 31 marzo a Zenica sarà seguito con grande attenzione da tutti gli appassionati di calcio, consapevoli dell'importanza della posta in palio per il futuro della Nazionale.