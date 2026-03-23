La Nazionale italiana si prepara per un appuntamento fondamentale nel suo cammino verso i Mondiali di calcio 2026. Gli azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione, una sfida che si preannuncia intensa e decisiva. L’incontro, valido per il Percorso A della zona europea, vedrà l’Italia misurarsi con una formazione che ha ottenuto l’accesso agli spareggi grazie al ripescaggio dalla Nations League. La posta in gioco è alta: solo la vittoria permetterà agli uomini di Gennaro Gattuso di continuare a sognare la qualificazione alla rassegna iridata.

Il fischio d'inizio è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 20.45. Teatro della sfida sarà lo Stadio di Bergamo, dove la Nazionale italiana cercherà il sostegno del pubblico per superare questo primo ostacolo. L’Italia, sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, arriva a questo snodo cruciale dopo aver concluso il proprio girone di qualificazione al secondo posto, alle spalle della Norvegia. L’Irlanda del Nord, dal canto suo, ha raggiunto i playoff grazie al ripescaggio dalla Nations League, avendo terminato il proprio girone A dietro Germania e Slovacchia, dimostrando comunque la sua capacità di competere a questi livelli.

Dove seguire Italia-Irlanda del Nord: tv e streaming

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti allo Stadio di Bergamo, la partita tra Italia e Irlanda del Nord sarà ampiamente coperta dai media.

La diretta televisiva sarà disponibile su Rai 1 HD, garantendo una visione in alta definizione dell'evento. Inoltre, sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming tramite la piattaforma Rai Play, accessibile da diversi dispositivi. Per chi preferisce un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà disponibile anche una diretta testuale dell’incontro, che permetterà di non perdere nessun momento saliente della sfida.

Il percorso verso la finale e i precedenti storici

La posta in gioco per la semifinale tra Italia e Irlanda del Nord è l'accesso alla finale del Percorso A. La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto affronterà la vincente dell'altra semifinale, che vedrà opposte Galles e Bosnia ed Erzegovina.

L'eventuale finale, che decreterà una delle qualificate ai Mondiali 2026, è in programma per il 31 marzo e si giocherà in trasferta, sul campo della squadra che avrà la meglio tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, a Cardiff o Sarajevo.

Analizzando i precedenti storici, l’Italia ha un bilancio largamente favorevole negli incontri casalinghi contro l’Irlanda del Nord, avendo sempre ottenuto la vittoria. L’unica affermazione dell’Irlanda del Nord sugli azzurri risale a un episodio memorabile e doloroso per il calcio italiano: nel 1958, a Belfast, la Nazionale italiana subì una sconfitta che la escluse per la prima volta nella sua storia dalla fase finale di un Mondiale. Un ricordo che aggiunge un ulteriore strato di significato a questa nuova sfida.