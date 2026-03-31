La città di Zenica si prepara a una serata di grande attesa per la sfida tra Bosnia e Italia, in programma martedì 31 marzo allo stadio Bilino Polje. La città è un tripudio di colori gialloblu: auto con bandiere della Bosnia sventolano, mentre i passanti indossano le maglie della nazionale, con i nomi di Dzeko, Alajbegovic e Bajraktarevic.

Un clima di festa e speranza

L’entusiasmo è palpabile. Padre e figlio, con i biglietti, promettono: “stasera vi battiamo 3 a 0”, dopo aver visitato l’hotel italiano e la fan zone. Si attendono migliaia di persone da tutta la Bosnia, Europa e Stati Uniti (diaspora).

Caroselli di auto e bandiere animano la città; i tifosi si radunano vicino allo stadio e alla fan zone. L’atmosfera è di festa, con la comunità pronta a sostenere la propria nazionale per l’accesso ai mondiali.

La posta in gioco: qualificazione ai Mondiali 2026

La partita di martedì è la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Lo stadio Bilino Polje ospiterà l’incontro con una capienza ridotta a 8.800 spettatori. Tale limitazione è dovuta a una sanzione FIFA, imposta per comportamenti scorretti durante una precedente partita contro la Romania, che ha ridotto del venti per cento i posti disponibili.

Lo Stadio Bilino Polje: storia e peculiarità

L’impianto, costruito nel 1972, è simbolo dell’orgoglio industriale di Zenica, la "Steel city".

Nonostante la sua importanza, presenta condizioni fatiscenti e gradoni logori, elementi che rendono l’atmosfera ancora più intensa. L'entusiasmo popolare assume un valore significativo: migliaia di tifosi, locali e della diaspora, si preparano a vivere una serata che può segnare il ritorno della Bosnia ai Mondiali.