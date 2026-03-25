Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube della Juventus e e dell'indiscrezione che vorrebbe i bianconeri sulle tracce di Antonio Rudiger, difensore tedesco del Real Madrid: "Ex Roma, ex Chelsea bandiera del Real Madrid, ha vinto tutto con gli spagnoli. Parliamo di un leader indiscusso dentro e fuori dal campo per il Madrid e ultimamente è stato accostato con forza alla Juventus, soprattutto per il rapporto che ha con Luciano Spalletti. I due hanno lavorato insieme nella Capitale ma quello che posso dire è questo: ovvero Rudiger ha un contratto di scadenza giugno, è vero, ma il Real Madrid vuole fare di tutto per trattenerlo, perché considera lo stopper un perno della difesa anche in vista del prossimo anno".

Romano: 'Il Madrid aveva avuto dubbi su Rudiger a livello fisico ma i problemi sembrano essere superati'

Ancora Romano: "Rudiger ha una valenza e un'importanza soprattutto per quanto riguarda la leadership e per quello che può dare ai compagni di squadra e chiaramente avendo Huijsen e anche altri ragazzi giovani intorno a lui, il Real Madrid sa quanto può effettivamente fare bene il tedesco in quello spogliatoio. Chiaramente le condizioni fisiche e il ginocchio del tedesco fanno parte di un tema fondamentale, perché comunque il Real Madrid negli ultimi mesi ha avuto dei dubbi sulla tenuta fisica di Rudiger. Però ultimamente questo sembra essere un problema e un tema superato, quindi il difensore è sicuramente più vicino in questo momento a rinnovare il suo contratto con il Real Madrid che ad andarsene".

Juve, Comolli potrebbe già cancellare il nome di Rudiger dai profili seguiti

Brutte notizie per la Juventus, quelle date da Moretto, che potrebbero costringere il club bianconero a cancellare il profilo di Rudiger dagli obiettivi estivi in maniera definitiva. Se cosi fosse, Comolli e soci sarebbero chiamati a virare su altri profili senza perdere ulteriore tempo, soprattutto se si considera che i dirigenti alla Continassa vorrebbero portare in rosa un difensore a parametro 0. Per questo, nelle prossime settimane potrebbe tornare di moda il profilo di Marcos Senesi, stopper in uscita dal Bournemouth e già contesto da grandi società come Barcellona e Chelsea.